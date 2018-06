El nuevo plan de estudios obliga a fijar un curso puente en la enseñanza de idiomas

Los últimos meses del curso han sido muy movidos en la enseñanza de idiomas que se imparte en las escuelas oficiales. La obligación del Gobierno a las comunidades autónomas de adaptarse a marchas forzadas al nuevo plan de estudios que permitirá poner en marcha clases para obtener el nivel C2 -hasta ahora la enseñanza terminaba con el C1- va a obligar a un grupo de alumnos a cursar un año más que el resto para completar todos los ciclos. Los afectados son los que finalicen ahora el primer año de nivel intermedio, así como los que repitan el segundo año de este nivel. Todos ellos deberán hacer en el 2018/2019 un curso puente para poderse incorporar al siguiente al nuevo plan de estudios. No serán los únicos damnificados. Los que acaben ahora el C1 no podrán continuar estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas para sacarse el C2, ya que este nivel, pese a ser la principal novedad de la reforma, por cuestión de tiempo no estará disponible el próximo curso y habrá que esperar al de 2019/2020.

La modificación surge a raíz del Real Decreto 1041/2017 aprobado por el Gobierno a finales de diciembre y que la Consejería de Educación ha tenido que adoptar deprisa y corriendo ya que estaba obligada a poner en marcha el nuevo plan de estudios el próximo curso. El problema es que en el modelo actual, para alcanzar el nivel B1 había que hacer dos cursos, mientras que en el nuevo solo es necesario uno. Por lo tanto, para poderse incorporar al primer año del B2 del nuevo plan de estudios, los estudiantes que este año acaban el primer año de intermedio primero han de acabar el B1, por lo que el próximo año seguirán con el plan antiguo para hacer el segundo curso de este nivel y poderse incorporar al primer año del B2 en el 2019/2020, ya en el nuevo modelo. Esto supondrá que si para alcanzar el C2 el resto de estudiantes deberán superar ocho años, ellos tendrán que hacerlo en nueve.

