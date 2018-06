Global Foc espera que la lluvia dé una tregua de 20 minutos para disfrutar este lunes de los fuegos

La lluvia obligó a suspender este domingo el primero de las cuatro pases previstos del espectáculo "Trovadores y juglares" de los salmantinos Gabriel Calvo y Jes Martin´s y también el concierto de Distrito Pop en el parque Elio Antonio de Nebrija. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el lunes también será un día lluvioso, informa de una baja probabilidad de lluvias durante la noche, con lo que si se cumple su pronóstico los salmantinos sí podrán disfrutar del tradicional plato fuerte de las fiestas en honor a San Juan de Sahagún, los fuegos artificiales.

Desde el pasado sábado, parte del material que se utilizará en el espectáculo se ha ido preparando en el entorno de la pista de atletismo que se encuentra junto al Puente Romano. A las 22:45 horas está previsto el inicio de este castillo de fuegos artificiales, en el que se emplearán 662 kilos de pólvora. Veinte minutos es la duración estimada para la exhibición que ofrecerá la compañía valenciana Pirotecnia Global Foc, que ya se ha encargado de los fuegos artificiales en, al menos, tres ocasiones durante las fiestas en honor a San Juan de Sahagún o la Virgen de la Vega de los últimos tres años. Aunque el cielo permita su celebración, los asistentes no podrán olvidarse del abrigo ya que la previsión es que la sensación térmica sea de unos 13 grados. Como cada año, el espectáculo pirotécnico obligará a cortar al tráfico a partir de las 21:30 horas los puentes Romano y Enrique Estevan, la calle San Pablo, el paseo del Progreso, la Ronda entre Puentes, la carretera de la Fregeneda.

No es este la única cita incluida en el programa festivo. Quienes se quedaran el domingo con ganas de asistir a "Trovadores y juglares", la innovadora creación basada en la tradición oral del romancero español, podrán verlo este lunes en el Patio Chico a las 21:00 horas. E inmediatamente después de los fuegos, a pocos metros del Puente Romano, se podrá disfrutar de un concierto en abierto. El parque Elio Antonio de Nebrija acogerá a los salmantinos "Back to hell" que ofrecerán su espectáculo musical "One night with AC/DC", con el que homenajean a la mítica banda de rock australiana interpretando algunas de sus canciones más famosas.

Además, continúa en la plaza de los Bandos, la XLIII Feria de Alfarería Ciudad de Salamanca, cuyos puestos permanecerán abiertos desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche.