Los fuegos desafiaron la lluvia

La inestabilidad meteorológica, con una ligera lluvia que obligó a sacar los paraguas, no fue ninguna excusa. Miles de salmantinos inundaron las calles para no perderse el espectáculo pirotécnico que ofreció la compañía valenciana Global Foc, experta ya en visitas a Salamanca. La directora artística, María José Lora, ya sufrió hace dos años las inclemencias meteorológicas, y aún así la celebración siguió adelante para celebrar a San Juan de Sahagún.

La lluvia cromática se inició quince minutos antes de las once de la noche para descargar 650 kilos de pólvora de masa reglamentada sobre la ciudad con más de 2.000 efectos de artificio para lograr un efecto multicolor sobre ambas Catedrales.