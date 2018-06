Soledad Murillo: "No hace falta llegar al Gobierno y barrer todo lo que ha hecho el anterior, sino sumar"

Soledad Murillo, profesora titular de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca, recibió la llamada de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en pleno examen en la facultad. "No contesté porque primero es mi trabajo", revela. Tres horas después, una vez atendidas las preguntas de sus alumnos, Murillo devolvió la llamada. Calvo le proponía ser su número dos en el Ministerio, como secretaria de Estado de Igualdad. "¡No me lo esperaba para nada!", confiesa la exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Salamanca que antes de dar una contestación a la vicepresidenta.

–¿Cómo se ha tomado el nombramiento?

–No me lo esperaba nada. Ya estaba muy contenta previamente porque sabía que el VIII Centenario recaía sobre la vicepresidenta primera y eso me pareció fantástico. De hecho envié una nota para felicitar a Carmen Calvo por llevar el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Quién me iba a decir a mí que iba a tener la gran fortuna de tener que trabajar con la ministra de Igualdad. Me parece un enorme acierto volver a incorporar a la estructura ministerial el Ministerio de Igualdad. Es estupendo poder formar parte de un Gobierno que es muy audaz y donde el talento ha primado por encima de otros criterios. Estoy absolutamente contenta y sorprendida de la enorme acogida que ha tenido mi nombramiento. Me siento hija adoptiva de Salamanca, muy querida y he tenido muchos mensajes en las redes. Lo único que siento ahora es dejar mis clases por uno o dos años.

–¿Cuál es su relación con Carmen Calvo?

–En la primera etapa de Gobierno, en la 8ª legislatura, tuve una excelente relación cuando teníamos que trabajar la Ley de Igualdad en todos los aspectos ligados a la Cultura. Yo creo que mi nombramiento va más allá de mi nombre propio y es un reconocimiento a la 8ª legislatura cuando se consolidaron tantos derechos, de igualdad, la ley de dependencia, el matrimonio igualitario...

¿Cuáles son los retos que se ha marcado?

–Voy a dar lo mejor de mí, como siempre. Soy más madura y tengo una experiencia acumulada tras pasar por la 8ª legislatura, Naciones Unidas y el Ayuntamiento, que me permite sentirme más segura, con más cosas que dar. El único reto es que todo salga bien en términos del propio Gobierno. Que hagamos las tareas de tal forma que se reconozca que hay trabajo serio detrás. Es la característica de este Gobierno: la seriedad.

–Llega además a un Gobierno con marcado carácter femenino.

–Lo anómalo es que no haya mujeres al frente. Lo anómalo es que las mujeres sean una excepción. No se trata de cuota femenina porque somos mayoría en la población, un 51% según el INE, por lo tanto lo que estamos haciendo en este Gobierno es reflejar la representación demográfica y sociológica de la sociedad.