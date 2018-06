La Universidad guarda en un "búnker" los exámenes de EBAU para que no ocurra como en Extremadura

Los exámenes de la EBAU, antigua selectividad, están a buen resguardo en la Universidad de Salamanca y no es posible hackearlos como ha podido ocurrir en Extremadura, donde se han detectado accesos no autorizados al programa y se tendrán que repetir algunas pruebas.

Según la vicerrectora de Docencia, Izaskun Álvarez, no se puede acceder a las pruebas porque las guarda "bajo llave". "No es posible que nos ocurra como en Extremadura porque los exámenes no están en ninguna nube, los tengo yo". Ha explicado que cuando finalizan las pruebas se entregan en el Rectorado, "donde se guardan en un búnker".

Por otro lado la vicerrectora se ha felicitado por el buen desarrollo de las pruebas, que finalizaron el pasado jueves en Salamanca. "El rector Ricardo Rivero y yo estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido todo".