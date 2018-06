PP, PSOE y Cs dan la espalda a Ganemos en su intento de "igualar a las víctimas del terrorismo con sus verdugos"

Populares, socialista y Ciudadanos han rechazado radicalmente la moción planteada por Ganemos ante el anuncio del final de ETA. El resto de grupos políticos se lo han dejado claro a la agrupación de electores no "van a equiparar a las víctimas del terrorismo con sus verdugos" ni "hacerle el caldo gordo a quienes pretenden justificar el terrorismo". Estas críticas llegan porque De la Mora incluye en el texto que en la lucha contra esta lacra "las cosas no se hicieron bien siempre y en todo momento, y que en el camino se creó dolor innecesario, cruel y basado en el mismo terrorismo que se combatía". Al no querer eliminar este párrafo de la moción PP y Cs han presentado una moción alternativa, con el mismo texto pero sin ese párrafo, a la que se adhiere el PSOE, que ha acusado a Ganemos de haber presentado su iniciativa con fines partidistas rompiendo la unidad necesaria que debe existir para luchar contra el terrorismo