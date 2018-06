Los enigmas de la construcción de la Catedral Nueva, al descubierto

El Cabildo Catedralicio ha presentado este viernes en la sacristía de la Catedral Nueva una publicación que reúne los libros de cuentas de fábrica de la construcción de la basílica en 1513. La publicación permitirá a los investigadores acceder a información sensible de por qué se decidió mantener la Catedral Vieja cuando se inició la construcción o los pormenores de los arquitectos Gil de Hontañón y Juan de Álava.

El Archivo Catedral tiene las funciones de conservar y difundir el patrimonio documental. Dentro de su segunda función el archivo presenta las siguientes vías de difusión: consulta en sala, puesta a disposición de los ciudadanos de la información remota a través de bases de datos, catálogo online y en papel. También utiliza las redes sociales, prensa, exposiciones, etc.

Uno de estos canales es la publicación en formato libro físico, dentro de la serie "Instrumentos del Archivo Catedral de Salamanca", una colección que el centro comenzó a publicar hace ya once años. A ella pertenece el libro que se ha presentado con el número 6.

En la descripción que se realiza en el Archivo Catedral se tienen en cuenta dos parámetros: el grado de desarrollo de la catalogación de una determinada documentación y el interés de los investigadores; además de la observancia de un método deductivo (de lo general a lo particular). En este aspecto, los libros de fábrica sí estaban descritos, pero no con la profundidad que requería el extraordinario grado de interés de los usuarios.

La fábrica era una de las dos administraciones principales que solía tener una catedral (la otra será la mesa capitular). Se encargaba de la construcción y el mantenimiento del edificio así como de los gastos relativos al culto. Con esta edición queremos devolver el justo protagonismo a las administraciones de fábrica de las catedrales, pues la historiografía las ha relegado en favor de los cabildos. En sus libros de cuentas se anotaban los asientos correspondientes a los ingresos (cargos) y los pagos a proveedores y empleados fijos y eventuales de la catedral (descargos). Todos estos datos permiten reconstruir en gran medida la historia de la institución y de los profesionales que trabajaron en ella, entidad de gran influencia en toda la región; pero también obtener datos de áreas como: las artes, música, historia local, economía, sociología, universidad, etc.

Hace unos años se consideró oportuna la ejecución del presente proyecto sobre este valioso patrimonio documental, pues además entraban en conjunción varias cuestiones: la celebración del quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva en 2013, el aniversario a la vez del inicio de esta contabilidad, y la restauración por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España -IPCE- (Ministerio de Cultura) de los dos primeros libros de cuentas. Además dicho instituto ha colaborado en la digitalización de mencionados códices.

La estructura de los libros es la siguiente:

1. Contexto histórico de los primeros libros de cuentas.

2. Estudio documental (productores de los documentos, estructura, contenido, inventario?) de las cuentas.

3. Potencial investigador de los libros de cuentas.

4. Estudio de la conservación y restauración de los libros desarrollado por el IPCE.

5. Bibliografía general sobre las administraciones fabriles y su contabilidad.

6. Imágenes de los dos primeros libros de cuentas con sus índices (DVD).

En concreto esta última parte servirá de gran ayuda a la investigación y a la preservación de tan importantes testigos de nuestra historia. En el presente trabajo han participado profesionales especializados en cada uno de los aspectos tratados, ofreciendo una visión de la Seo salmantina que puede transportarse a otras.