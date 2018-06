Pedro Duque, el ministro que 'vive' día y noche en la Catedral de Salamanca

Cuando en 1992 los canteros Juan, Miguel y Goyo incluyeron al astronauta en el sillar de la Puerta de Ramos de la Catedral nunca pensaron que con el tiempo debían de haberle tallado con una cartera de ministro. En aquel momento Pedro Duque fue seleccionado por la Agencia Espacial Internacional para viajar al espacio, provocando en España una oleada de orgullo patrio con enorme repercusión mediática. Ahora, después de subir al espacio ha sido seleccionado por el presidente Pedro Sánchez para dirigir el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Su figura fue nuestra inspiración para restaurar el sillar de la seo", explica el artista Miguel Romero. El cosmonauta no fue la primera opción. En una tormenta de ideas propusieron incluir entre los motivos vegetales a un hombre con una jeringuilla drogándose, el hongo que provocó la bomba atómica o incluso un asesinato.

Una licencia que históricamente se tomaban los canteros para incluir en su trabajo motivos de actualidad. "En alguna parte de la Catedral está tallada una corrida de toros. Si el monumento se construyera ahora se incluiría algo sobre el Mundial, algo de ciclismo... Nosotros apostamos por el astronauta", explica Goyo González, el cantero que en aquel momento apoyó el trabajo de los artistas Juan Iglesias y Miguel Romero.

"Recuerdo todo aquello vagamente porque después se me acabó el contrato y no llegué a ver el final de la obra", continúa. Al enterarse que Pedro Duque ha sido elegido como ministro, no se extraña. "Cuando vi la noticia por el móvil me acordé del pequeñín nuestro que está por ahí -en relación a la talla del astronauta-. No me resulta mala idea que le hayan elegido Ministro de Ciencia, es un tipo inteligente. Si hubiéramos tallado ahora el sillar de la Catedral hubiéramos tenido que incluir en el astronauta una cartera de ministro o un "pen drive", bromea Goyo.

