Alumnos de Medicina que hicieron los rotatorios en León y Zamora reclaman las ayudas comprometidas

Hace cinco meses que una treintena de estudiantes hizo los rotatorios, es decir, las prácticas clínicas, en los centros hospitalarios de las ciudades de León y Zamora. Fue una decisión voluntaria pero en aquel momento tanto la Facultad de Medicina como la Universidad de Salamanca se comprometieron a apoyarles pagándoles los gastos de alojamiento o del transporte, según el caso. A punto de terminar el curso, los alumnos no han recibido ni un euro.

"Me deben 375 euros del bono de 100 viajes", lamenta una alumna que hizo 4 rotaciones de 3 semanas cada una en el Hospital de Zamora. "A los que fuimos a León nos prometieron 300 euros por mes de estancia, unos 900 euros en total", comenta otra estudiante que ha pasado el primer cuatrimestre en León y no ha recibido el dinero que le corresponde.

El decano de la Facultad de Medicina, Francisco Javier García Criado, explica que el pago de las ayudas está en manos del Rectorado, que es quien debe gestionar estos pagos, y aclara que a la facultad ya le han retenido el remanente de 17.000 euros que tenía, cerca del 85% del dinero necesario para las bolsas de viaje, por lo que García Criado insiste en que el pago de las ayudas no es una cuestión que dependa directamente de la Facultad, sino que es un tema que debe gestionar el Rectorado.

Por su parte, desde el equipo rectoral de la Universidad de Salamanca aseguran que ya se están gestionando los pagos desde la Gerencia, así que es probable que en los próximos días los jóvenes reciban el dinero comprometido.

Lo cierto es que los alumnos fueron recibidos con los brazos abiertos en los hospitales de León y Zamora y disfrutaron de unas prácticas clínicas de gran calidad, según aseguraron, pero el problema con las ayudas económicas prometidas ha enturbiado la experiencia.

"He mandado varios correos desde el 31 de agosto, que fue cuando me dijeron que comprara el bono del autobús y que me lo reembolsarían", pero no lo han hecho insiste otro afectado que ha intentado por todos los medios conseguir una respuesta sin éxito. "En mayo, desde la facultad nos dijeron que nos pusiéramos en contacto con el Vicerrectorado de Estudiantes, que ya se había aprobado la bolsa de viaje en el Rectorado y que nos reembolsarían el dinero desde allí, sin embargo, al ponerme en contacto me dijeron que dependía del Vicerrectorado de Economía que lo tramitaría con la Secretaría de la Facultad de Medicina, pero allí me dijeron que no sabían nada", señala otra joven que pide una solución pues, como recuerda, el curso prácticamente ya ha terminado. Parece que ya solo es cuestión de días que el problema llegue a su fin.