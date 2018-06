De 'violinista de la Purísima' al 'Sorpresa, sorpresa' de China junto a Ronaldo

Emmanuel Felpeto pidió que le hicieran unas fotos para poder contar -y que le creyéramos- que tocó su violín en un programa al estilo "Sorpresa ¡Sorpresa!" con Cristiano Ronaldo agasajando a una súper fan asiática, con una velada juntos y la actuación del músico que ahora dará el salto a la fama en un programa que produce China para el canal Hunan Weishi. Además, se realizó una sesión de fotos oficiales, y un anuncio para promocionar el próximo Mundial de Fútbol en el continente Asiático.

Felpeto cuenta que la chica se puso a llorar y no se podía creer que Ronaldo estuviera a su lado. El futbolista se mostró muy amable en todo momento, siempre muy sonriente y diciéndole al músico: "Qué bonito, qué bien tocas, qué artista". "Fue muy fácil trabajar con él y con todo el equipo. Él llegó con sus agentes y guardaespaldas". Y el violinista estuvo muy tranquilo. "Tal vez sea porque no soy nada futbolero. No soy ni del Racing de Ferrol", dice el músico gallego que estudió en Salamanca y ahora vive a caballo entre Madrid y la ciudad del Tormes.

A Felpeto le llamaron directamente, sin ningún casting de por medio. La productora estaba buscando un violinista y vio un vídeo de un concierto en La Purísima. Eso lo averiguó cuando ya estaba metido en harina. Porque le ´ficharon´ sin contarle toda la verdad. "El 21 de mayo", recuerda, "sonó mi teléfono temprano, a eso de las 9 de la mañana. Al otro lado de la línea, una voz me propuso un pequeño y discreto trabajo: participar en un cortometraje sencillo y modesto. Me citaban en un hotel a las afueras de Madrid, y tras negociar las condiciones económicas, el único requisito que me pusieron fue que acudiera a la cita impecablemente vestido, como en mis conciertos".