La 'salmantina' que se convierte en superventas a los 94 años

Paulette Gabaudan (París, 1924) ha triunfado en la Feria Municipal del Libro con "Un imperio mítico", sobre la fachada de la Universidad. Y a sus 94 años sigue siendo una mujer sorprendente.

Su entrada en España en octubre de 1946, cuando iba a Sevilla (para permanecer un año) vía Barcelona, coincidió con la retirada de embajadores de nuestro país; la comunidad internacional castigaba a Franco con el aislamiento por la ayuda prestada a las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial. Paulette Gabaudan llegó a España en un tren que la tenía a ella como única pasajera, tras cruzar la frontera a pie desde Portbou un día de viento huracanado, con un mozo que le llevaba en una carretilla su baúl y su maleta.

Más tarde, la joven Paulette vino Salamanca. Catedrática en Hispánicas por l´Ecole Normande Supérieure, tenía la cabeza "llena de literatura".

Ya había comprobado que las mujeres no llevaban una navaja en la liga, pese a lo que había leído, pero "Las novelas ejemplares", de Cervantes, fueron determinantes para atraerla a nuestra ciudad. "Me metí en un grupito de estudiantes en el que estaban Carmina Martín Gaite y Luis Cortés, con quien tuve una relación personal y particular". Tanto que se casaron en Francia en 1949. En 1950 volvió a Salamanca, embarazada, "como profesora lectora universitaria de francés y ama de casa". Había vencido el primer obstáculo, en la embajada de su país, donde le dijeron que "una mujer no tenía nada que hacer en España en la universidad"; pero tuvo el apoyo de su marido, que era profesor en el Estudio salmantino.