Bermúdez de Castro: "Se va a echar pronto de menos al PP; una cosa es gobernar y otra repartirse el poder"

Los diputados del PP por Salamanca, una vez que Pedro Sánchez ha prometido su cargo de presidente del Gobierno, han augurado que se va a echar pronto de menos un Ejecutivo popular.

Tras la moción de censura no vaticinan "nada bueno", según José Antonio Bermúdez de Castro: "Una cosa es gobernar y otra, repartirse el poder. El PP ha gobernado en una situación de extrema dificultad, cuando España estaba al borde del rescate. Gobernar es desgastarse por defender los intereses generales. Algunos no lo saben porque nunca han gobernado y solo se dedican a cuidar su imagen".

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular cree que la moción de censura no estaba justificada. De un lado, porque "España ha salido de la crisis y está mejor que hace seis años". De otro, porque los argumentos de la sentencia de la Gürtel "han sido manipulados groseramente".

Bermúdez de Castro ha acusado a Albert Rivera de haber realizado el trabajo sucio, desgastado al Gobierno, al anunciar que Ciudadanos ponía fin al pacto con el PP, y pedir elecciones anticipadas. Y también de participar con el PSOE en las conversaciones para desestabilizar al Ejecutivo de Rajoy porque "le favorecían las encuestas". Como ha revelado Pedro Sánchez, Cs estaba decidido a "desestabilizar al máximo" a Rajoy, según se puso de manifiesto en las conversaciones entre el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

A Sánchez, nuevo presidente, le ha acusado de no tener palabra cuando dijo que no iba a gobernar con los votos de los independentistas, porque ha sido elegido con los votos de los "nacionalistas", los golpistas y los proetarras. También le reprocha que no ha dado a conocer su programa de gobierno, aunque si es el "modelo Zapatero" como ha anunciado Margarita Robles, es "para echarse a temblar".

También ha dicho que la música de la moción la han puesto Pablo Iglesias y Gabriel Rufián (ERC) con sus gritos de "sí se puede" en el hemiciclo. Por el apoyo del PNV a la moción, el PP siente "decepción" aunque los nacionalistas no respaldaron la investidura de Rajoy como presidente, que en su momento salió adelante con la abstención "del PSOE de entonces".

Bermúdez de Castro ha dejado dudas sobre cómo va a poder gobernar Sánchez y no ha realizado previsiones de cuánto puede durar su mandato, (algunos medios apuntan que convocará elecciones generales antes de los comicios autonómicos de mayo de 2019). "Las preguntas a su autor", ha respondido. Y también ha dicho que pese a que algunas informaciones indican que el nuevo presidente formará un gobierno del PSOE con independientes, Pablo Iglesias reclama, como factura de su apoyo a la moción de censura, el control de los medios de comunicación públicos: RTVE y la agencia Efe.

El diputado del PP ha recalcado que la dimisión de Rajoy no permitía la continuidad de los populares: "Un gobierno en funciones no puede convocar elecciones". Y tampoco contaban con apoyos para nombrar un candidato a La Moncloa alternativo a Rajoy. También le ha dicho al tándem Rivera-Sánchez que "no nos van a ver arrodillados" pese a su empeño por humillar al PP.

En clave interna, el PP ha convocado un Comité Ejecutivo Nacional el martes a las 11, donde se abrirá un periodo de reflexión y quizás se aborde la sucesión de Rajoy al frente de los populares, aunque para los diputados salmantinos su líder tiene una "altísima talla parlamentaria, política y humana".