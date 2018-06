Javier Iglesias considera al PSOE "protagonista de un golpe a la democracia"

El presidente del PP en Salamanca, Javier Iglesias, ha repasado, punto por punto, el papel jugado por los principales actores de la moción de censura. Respecto a su partido ha recalcado que "el PP ganó las elecciones dos veces consecutivas de manera limpia y democrática. El PP ha cumplido hasta el final con el deber de dejar una España mejor que la que encontró. El PP siempre tuvo como prisma mejorar la calidad de vida, las expectativas y las oportunidades de los españoles". El presidente de la Diputación de Salamanca destaca que "España, se puede decir en estos momentos, es un país que funciona".

Respecto al PSOE lo señala como "el responsable directo del gobierno Frankenstein que nace hoy", y continúa: "Es responsable directo de admitir los apoyos que nunca debió admitir: Bildu, que son los proetarras, los independentistas como Puigdemont y Junqueras, y todos aquellos que quieren romper el país". Iglesias se confiesa sorprendido "de que a estas alturas un partido como el PSOE sea el protagonista de este golpe a la democracia de España, y protagonista de un Gobierno que no va a traer nada bueno para el país".

También tiene palabras para Ciudadanos, a los que culpa de "encender la mecha de la moción". "Rivera sembró inestabilidad y recoge la tempestad. Él anunció que iba a dejar de apoyar al Gobierno y que iba a hacer todo lo posible por desestabilizar, así que Rivera y Ciudadanos encendieron la mecha de la moción de censura", critica.

Javier Iglesias no considera que la dimisión de Rajoy hubiera evitado la llegada al poder de los independentistas: "La dimisión de Rajoy no habría impedido este gobierno Frankenstein. Los que insinúan que esta dimisión hubiera arreglado todo, sencillamente mienten. El PP no tiene los votos suficientes para frenar a Sánchez en este momento", defiende.