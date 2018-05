La moción de censura deja en el aire los 76 millones de la inversión estatal en Salamanca

La incertidumbre política se ha instalado en el país y pocos se atreven a vaticinar cuál será el desenlace. Las dudas no solo afectan a la continuidad del Gobierno de Rajoy, ni en si Pedro Sánchez puede ser su sustituto. También está en el aire la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018. Aunque la tramitación de las cuentas de este año parece estar encarrilada, todavía puede haber un hecho que las trunque y que ponga en riesgo la inversión de 76 millones para Salamanca, además de otras medidas como la subida de las pensiones o el aumento salarial para los empleados públicos.

Los próximos días, o incluso horas, van a resultar claves. En principio, y tras la aprobación en el Congreso de los Diputados, los Presupuestos han pasado al Senado. Si no se aprueban nuevas enmiendas, y el PP cuenta con mayoría absoluta, no será necesario que vuelvan al Congreso. Si se da esta situación, bastante probable, los Presupuestos serán aprobados por la Cámara Alta a mediados de junio y la moción de censura que hoy comienza no tendrá efecto alguno. El único hecho que puede dar marcha atrás a las cuentas sería una convocatoria de elecciones anticipadas antes de que el Senado complete todo el proceso. Al disolverse las dos cámaras de representación, el trámite de los Presupuestos no podría ser completado.

De ahí que esté en juego mucho más que un Gobierno. En Salamanca, por ejemplo, hay más de 76,5 millones de euros de inversión previstos por el Ejecutivo para este año, fondos indispensables para dar continuidad a proyectos clave. El más importante es el de la electrificación de la línea de ferrocarril hasta la frontera. Con dos de las tres primeras partes adjudicadas, si finalmente los Presupuestos se caen, la falta de aportaciones públicas podría retrasar las obras para su conclusión, además de alargar el proceso para sacar a licitación la última fase.

De manera más directa, la marcha atrás de los Presupuestos afectaría de golpe a más de 100.000 salmantinos, que verían truncados sus futuros ingresos. Pese a que las pensiones se actualizaron a principios de año un 0,25%, el acuerdo entre el PP y PNV estableció finalmente un incremento superior para los pensionistas, casi 80.000 en Salamanca según los últimos datos de la Seguridad Social. La subida finalmente pactada era de un 1,6% para este año y un 1,5% para el siguiente y que están incluidas en los Presupuestos. Otro colectivo perjudicado sería el de empleados públicos, alrededor de 23.400 en la provincia. El Gobierno pactó con los sindicatos la subida salarial de este año y los dos siguientes. En el caso de 2018, el alza salarial es de un 1,75% y así se especifica en los Presupuestos. Sin embargo, si no salen adelante, el aumento quedaría en suspenso y con una convocatoria de elecciones no habría un Gobierno que aprobara un Real Decreto para hacerlo efectivo.

