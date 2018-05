Javier Iglesias tacha de irresponsable y partidista la moción de censura presentada por Sánchez

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, ha criticado este miércoles la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Iglesias ha asegurado que lo único que persigue Sánchez es ser presidente a cualquier precio. "Los españoles no merecemos que el líder de un partido que era serio como el PSOE ahora busque un beneficio partidista y particular", recordando que si logra ser presidente tendrá una paga vitalicia, "dejándose querer por quienes quieren destruir España".

Javier Iglesias ha defendido que el Gobierno del Partido Popular es el único garante de la estabilidad y el único que ofrece garantía de futuro. El presidente del PP provincial se ha mostrado confiado en que la moción de censura no prospere. "Si ciudadanos no ha perdido la cabeza no permitirá que avance una moción para que Sánchez sea presidente. De ser así los militantes y votantes del PSOE no sabrían dónde esconderse al día siguiente por haber conseguido la presidencia con el apoyo de los independentistas".