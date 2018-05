Mañueco: "Fernando Rey no representa ni la opinión del PP ni la de la Junta"

El alcalde de Salamanca y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido tajante este martes al responder al consejero de Educación, Fernando Rey, quien este lunes afirmó que Mariano Rajoy está ahora mismo "si no desacreditado, sí que es una sentencia que tiene un impacto muy fuerte en la credibilidad", al tiempo que abogó por el adelanto de las elecciones. "Fernando Rey no representa ni la opinión del PP ni la de la Junta", ha afirmado. "Fernando Rey hizo unas reflexiones a título personal. Él no es militante del partido y no representa la opinión del PP. Soy yo quien expresa esa opinión como presidente del PP de Castilla y León. Tampoco representa la opinión de la Junta, que compete al presidente Herrera", ha añadido a las preguntas de los periodistas en la presentación del cartel y del programa de las Fiestas de San Juan de Sahagún.

Además, Mañueco ha añadido que no coincide con Rey en su "su análisis, ni con sus argumentos ni con su conclusión". En este sentido y, sobre el 'caso Gürtel', Alfonso Fernández Mañueco ha explicado que "en ningún momento ha habido una condena al PP en la sentencia. Ningún ministro del actual Gobierno ni ha sido condenado ni ha sido juzgado y los hechos que se han juzgado corresponden a una época en la que Rajoy no era ni presidente del partido ni del Gobierno".

También se ha referido a la moción de censura de Pedro Sánchez: "Ha sido derrotado dos veces en las urnas y solo intenta sacar cabeza en el debate nacional".