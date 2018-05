La festividad de San Juan de Sahagún tendrá como 'platos fuertes' los fuegos artificiales y la música

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el cartel anunciador de las Fiestas en honor a San Juan de Sahagún y las actividades programadas con ese motivo los días 10, 11 y 12 de junio.

El cartel ha sido elaborado por el artista Antonio Varas de la Rosa y, tal como él mismo explica, "representa a un San Juan de Sahagún bonachón y sencillo, ubicado en la plazuela Corrillo de la Yerba, lugar frontera entre las contiendas de los Bandos, precisamente porque San Juan fue pacificador de dichas contiendas. Por esa razón está soplando pajaritas de paz sobre el corrillo".

Actividades programadas

Las actividades culturales darán comienzo el domingo 10 de junio con "Trovadores y Juglares", una propuesta de los salmantinos Gabriel Calvo y Jes Martin´s. Es un espectáculo innovador basado en la tradición oral del romancero español. Una mirada escénica y particular de la tradición juglaresca en la voz de uno de los grandes revitalizadores del género en nuestro país, el folclorista Gabriel Calvo. Un viaje oral y sonoro donde el personaje recrea un género que sigue firmemente plantado entre nosotros.

Esta propuesta forma parte del XXX Aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad e incluye el estreno del "Romance de San Juan de Sahagún" creado por Gabriel Calvo para dicha celebración. Se han programado cuatro funciones: la primera será el domingo 10, a las nueve de la noche, en la Plaza de San Boal; el lunes 11, a la misma hora, se representará en el Patio Chico; y el martes 12 habrá dos funciones, a las 19´00 y a las 21´00 horas, en la Plaza de San Benito.

En el parque Elio Antonio de Nebrija se han programado dos conciertos. El primero será el domingo 10 de junio, a las diez de la noche, y correrá a cargo del grupo salmantino Distrito Pop. Esta banda se creó en nuestra ciudad en 2013 y sus integrantes tienen una dilatada experiencia profesional. Rendirán homenaje a una gran parte de nuestra cultura con una selección de canciones emblemáticas que inspiraron algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. En el repertorio que interpretarán se incluyen canciones de: El último de la Fila, Radio futura, La Guardia, Danza Invisible, Joaquín Sabina, La Frontera, M Clan, La Unión, Golpes Bajos, Extremoduro, Los Suaves o Rosendo, entre otros.

El segundo de los conciertos será el lunes 11 de junio, a las 23´15 horas, en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Los salmantinos Back to hell ofrecerán el espectáculo musical ONE NIGHT WITH AC/DC, con el que homenajean a la mítica banda de rock australiana interpretando sus canciones más famosas.

Además, el día 10 de junio, a las siete de la tarde, está programado el cuarto concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, a las siete de la tarde, en el CAEM. Bajo la dirección de Álvaro Lozano, la orquesta desgranará un variado programa de zarzuela y música española que incluirá piezas como el fandango de Doña Francisquita (A. Vives), el intermedio de Las Bodas de Luis Alonso (G. Giménez) o el preludio de El tambor de granaderos (R. Chapí).

El lunes 11, a las 22´45 horas, tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano. Un espectáculo de 20 minutos de duración y 662 kilogramos de pólvora.

El domingo día 12 de junio, a las 12´00 horas, la Corporación Municipal asistirá a la misa en honor a San Juan de Sahagún que se celebrará en la Catedral Nueva.

Y a esa misma hora dará comienzo la IV Operación Litro a beneficio del Comedor de los Pobres, un paseo solidario de vehículos clásicos organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca.

Actividades deportivas

El programa de festejos de San Juan de Sahagún también incluye varias actividades deportivas de diversas disciplinas.

El domingo 10, en el campo de fútbol "El Tori" se desarrollará el Trofeo "San Juan" de Tiro con Arco, organizado por Delegación Salmantina de Tiro con Arco, y la Vuelta Ciclista a Salamanca Master. Ese día también está previsto el Trofeo Tiro Olímpico de Pistola Estándar, en el Campo de Tiro de El Pradillo; y el III Open Torneo Kickboxing en el Pabellón Municipal de la Alamedilla.

El martes 12 de junio se celebrará el Campeonato de Calva San Juan de Sahagún 2018, en las pistas de Garrido, y el Open San Juan de Sahagún de Tenis de Mesa en el Pabellón de la Alamedilla. Además está prevista una exhibición de Gimnasia Rítmica en el pabellón de Würzburg y el Día de la Piragua en el embarcadero de Miraltormes.