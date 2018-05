La Unidad del Ictus de Salamanca cumple su primer año con cerca de 700 pacientes tratados

La Unidad del Ictus de Salamanca cumple este mes su primer año de funcionamiento, en el que ha se ha atendido a cerca de 700 personas. Luis López Mesonero detalla que "la media de atenciones son dos ictus cada día de personas que eran independientes porque ictus en general pueden ser hasta tres todos los días".

López Mesonero, que coordina la Unidad junto a Laura Redondo, destaca el enfoque que el Hospital de Salamanca le ha dado a esta patología: "Antes era una patología en la que el neurólogo era el eje central, pero al abrir la unidad hace un año se ha intentado hacer un abordaje multidisciplinar para que cada persona que forma parte de esto sea igual de importante. Todo lo que eso supone durante y después del ingreso ha ido mejorando".

El jefe de Rehabilitación, Javier Nieto, tiene que tratar con decenas de pacientes que han sufrido un ictus y necesitan trabajar para recuperar la movilidad. Desde su experiencia afirma que "la incidencia del ictus no ha variado mucho desde que funciona la Unidad del Ictus, pero sí que ha cambiado la gravedad. Ahora, o están muy bien -por el buen trabajo de la unidad- o están muy mal -porque el caso era muy grave-, pero ya no existe tanto ese rango medio que había antes. La atención protocolizada que hemos adoptado ha mejorado mucho a los pacientes. Necesitan rehabilitación, por supuesto, pero no apreciamos tanta afectación como antes".

Precisamente, aquellos pacientes más graves que no tienen excesivas opciones de recuperación no van a ser subsidiarios de acudir a la nueva Unidad de Cuidados Subagudos que funciona en Los Montalvos desde finales del mes de abril.