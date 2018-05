Salmantinos madridistas por Kiev

La final de la Liga de Campeones volverá a contar con presencia salmantina de aficionados madridistas. Uno ya es un auténtico veterano, Diego, Mariano le ha acompañado en las últimas, y Fran Jiménez vivirá mañana en Kiev su primera experiencia.

Diego Martín, fiel aficionado también del Perfumerías Avenida, no se pierde una final de Champions del Real Madrid desde la de 1998 en Amsterdam, y siempre ha visto ganar a su equipo en París, Glasgow, Lisboa, Milán y Cardiff. A Kiev ha viajado junto a su inseparable Mariano Barragán previa escala en Bérgamo.

Siempre se las apañan para conseguir entradas para las finales del Real Madrid, en este caso gracias al sorteo que llevó a cabo el club blanco, y en Kiev coincidieron por la tarde con otro salmantino, Fran, que ha aprovechado que la final es en la capital ucraniana para visitar a la familia de su mujer, para la que sin embargo no ha podido conseguir un boleto.

Él, que es socio del Unionistas (intentará ver desde Kiev el choque decisivo del domingo frente al Don Benito) sí lo hizo gracias a que un conocido que lo tenía no ha podido viajar. Antes de conocer los finalistas intentó conseguir la entrada a través de la UEFA, pero no tuvo suerte en el sorteo. "Es la primera vez que voy a ir a una final de la Champions. Lo he intentado otras veces, pero tampoco tuve suerte en los sorteos. Donde sí estuve fue en la final de la Eurocopa 2012 que ganó España en este mismo estadio", relata.