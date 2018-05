Feltrero recoge el Cecale de Oro con un guiño a su familia y empleados

Un emocionado Juan Luis Feltrero recogió este viernes el Cecale de Oro 2017, galardón que cada año recae en el empresario más destacado de cada una de las nueve provincias de Castilla y León. Como presidente de Feltrero División Arte reconoció que el éxito de su grupo en estos años se ha sustentado en su familia, "que me aguanta a pesar de estar todo el día de viaje", pero sobre todo en sus trabajadores, una plantilla que a pesar la crisis no se ha visto mermada. "Sin el equipo humano no existiría esta empresa", sentenció.

El galardón se concedió a Feltrero División Arte por la proyección nacional e internacional del negocio salmantino, que se ha convertido en un referente en la prestación de servicios integrados dirigidos a la comunidad cultural. Igualmente se han valorado sus orígenes como empresario, dado que la empresa la fundó Pablo Feltrero, padre de Juan Luis, y sobre el que el premiado tuvo unas cariñosas palabras. "La crisis nos hizo espabilar a todos y en nuestro caso nos empujó a abrir negocio primero en Barcelona, luego en Madrid y después en Zaragoza. Ahora no solo somos una empresa de mudanzas como cuando empezó mi padre, somos la única en España que aúna producción, transporte y montaje de exposiciones", explicó el empresario.