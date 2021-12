190 décimos para ‘El Gordo’ de un número no comprado en Salamanca

Esto es lo que le ha ocurrido a la protectora de animales salmantina ‘Siempre Fiel’. Tal y como detalla el colectivo, ya habían vendido 190 décimos a través de 1.700 participaciones de 3 euros del número 74386 . La sorpresa surgió esta misma semana cuando llamaron a la administración de lotería para pagar los décimos y se encontraron con que no tenían ningún número reservado. “Ha sido un error humano a la hora de no confirmar la reserva”, confirman desde la protectora. En ese momento, comenzó un peregrinar de llamadas a todas las administraciones de España. “En el único lugar que tenían ese número solo tenían 20 décimos y nosotros necesitábamos 190”, reflexiona.

La protectora levantará acta ante notario del cambio y tratará de informar a la mayoría de los compradores

Ante esta situación y tras asesorarse con las administraciones de loterías, finalmente se ha optado por levantar un acta ante notario donde aparezca el cambio de número en la participación por el 99129. Es decir, los compradores no tendrán que hacer nada: solo saber que solo serán agraciados con el nuevo número, y no con el que aparece en la participación. Desde ‘Siempre Fiel’ se va a tratar de movilizar a sus socios para que informen a sus familiares, así como a través de los medios y redes sociales sobre el cambio. Se ha descartado realizar nuevas participaciones para sustituir a las anteriores ya que no daría tiempo y no se llegaría a toda la población afectada por los cambios.