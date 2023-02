1.800 pacientes nuevos de oncología en Salamanca en solo un año

Según las previsiones que los expertos manejan de cara al año 2030, la posibilidad de sufrir un cáncer siendo varón será equivalente a lanzar una moneda la aire. Cara, te libras. Cruz, te tocó.

El jefe de Oncología del Hospital de Salamanca, Emilio Fonseca, teme que “al paso que vamos, y si esto sigue así, puede ser incluso peor”.

Fonseca reconoce que son “cifras alarmantes” y desde el Complejo Asistencial constata “un crecimiento constante, año tras año”, del número de diagnósticos.

Solo durante el pasado año, el servicio de Oncología de Salamanca vio a un total de 1.800 pacientes nuevos. La sensación de desbordamiento empieza a ser similar a la que sufrieron otros servicios durante la epidemia del covid. “Este año hemos superado las 33.000 consultas”, añade.

Para un servicio que está compuesto por 14 especialistas, supone un volumen de trabajo abrumador. “Estos pacientes han supuesto también más de 1.000 ingresos en planta, motivados por diferentes complicaciones o por situaciones de la propia enfermedad. La incidencia crece y la carga que tenemos es muy importante”, reconoció.

Más allá de la necesidad de reforzar los servicios de Oncología -que empieza a ser evidente- Emilio Fonseca considera imprescindible “tomar conciencia para prevenir la aparición de nuevos casos además de intentar, en la medida de lo posible, conseguir unos mejores resultados con los nuevos fármacos que van llegando”.

El jefe de Oncología analiza los factores que hacen que crezca el número de casos nuevos de cáncer y señala que algunos son inmodificable, pero en otros sí se puede influir. “Los factores inmodificables son la edad, porque se sabe que cuantos más años tenemos, más riesgo vamos a tener, y en Salamanca cada vez hay una población más envejecida. También están los factores hereditarios, y sobre esas herencias sí que podemos hacer algo para prevenir que aparezcan. El resto de factores de riesgo están motivados fundamentalmente por cuestiones ambientales, cuestiones de hábitos de vida.

La única manera de disminuir la incidencia del cáncer es modificando esos hábitos, pero no lo estamos haciendo. Seguimos insistiendo en fumar, beber, tener una alimentación poco saludable, etc. No solamente será el cáncer, sino que tendremos muchas más patologías. En esto tenemos que concienciarnos: en la prevención y en los diagnósticos precoces”, concluye.