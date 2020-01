16 alfileres en el estómago de Bruno por un caso de salchichas ‘mortales’ en Salamanca

El tradicional paseo matutino que Daniel Sanz hace junto a su perro Bruno se vio truncado por una trampa escondida en el asfalto en la calle Nueva Guinea. Una salchicha rellena de alfileres realizada con precisión para que no sobresalga ninguna de las puntas. Sin pensárselo, Bruno la engulló de un bocado. “Cogió algo con forma de salchicha y al lado había otras. Cuando lo abrí y estaba lleno de alfileres me llevé las manos a la cabeza y me fui corriendo para llamar al veterinario que nos atendiera de Urgencias”, detalla este joven sobre el incidente que ayer denunció ante la Policía Local.

De su clínica habitual fue derivado a una más específica para que le hicieran una intervención de emergencia que incluyó una ecografía para sacar los trozos de salchichas y los alfileres. “El veterinario sacó en la endoscopia 16 del estómago y uno que tenía clavado en la garganta. La suerte es que no masticó y se las tragó enteras porque sino podía no haber sobrevivido”, explica. Las salchichas que estaban junto a las que se tragó Bruno tenían como mucho un par de alfileres. Cuando vio los 16 que extraía el veterinario el susto fue triple. “Pensaba que como mucho tendría tres, cuando observamos que eran 16 el susto era tremendo”. Tras la intervención, el Golden Retriever, raza de la mascota, ya descansa en casa aunque el temor no se les ha pasado. La factura de los tratamientos de urgencia ha superado los 600 euros. “No me explico porque lo hacen. El que lo haga baja de madrugada cuando nadie lo ve”, lamenta aún sorprendido.