150 profesores en Castilla y León dan positivo en el test serológico

La consejera de Educación, Rocío Lucas, confirmó en la presentación del curso escolar que el 1,2% de los docentes que han realizado la prueba de seroprevalencia han dado positivo en anticuerpos de coronavirus, por lo que Salud Pública les ha efectuado una PCR para conocer si estaban pasando la enfermedad en ese momento o ya la habían superado. La prueba serológica ha sido ofertada a todos los empleados públicos de la Junta, entre ellos los más de 27.000 docentes de Castilla y León, de los que algo más de la mitad ya han efectuado el test. Por lo tanto, ese 1,2% de positivos en anticuerpos representaría a unos 150 maestros y profesores.

Rocío Lucas aseguró que los positivos en las pruebas serológicas no afectan a los centros educativos, ya que todavía no se han iniciado las clases, por lo que no existe riesgo de contagio. En caso de que tengan que guardar cuarentena por la enfermedad, la única medida que se adoptará será la contratación de un sustituto durante el tiempo que dure el aislamiento de esa persona, confirmó la consejera.

Hay que recordar que los test de seroprevalencia son voluntarios, razón que argumentó la consejera para explicar por qué solo "algo más de la mitad" de los docentes lo habían hecho. Eso sí, aseguró que se está animando al resto para que se hagan la prueba y confía en que todos los que la pidan la tengan hecha en septiembre.

Rocío Lucas especificó que la aparición de positivos entre los docentes implicará su sustitución por otros profesores mientras estén de baja, por lo que el número de contrataciones que realizará la Junta aumentará respecto a lo previsto inicialmente. De hecho, la primera cifra aportada por la Consejería de Educación, la de 800 docentes más por la pandemia, 600 en los centros públicos y 200 en la concertada, ya se ha superado. La consejera explicó que de momento hay 687 y 220 incorporaciones para todo el año respectivamente, un centenar más de lo planificado. Junto con las contrataciones por el aumento de matriculados en FP, el total de docentes en el conjunto de la Comunidad asciende a 35.314.

"Es un curso diferente a los de las últimas décadas, marcado por la incertidumbre. Pero quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza porque la Junta ha puesto el mayor empeño en que el nuevo curso transcurra con la mayor normalidad posible y con las máximas garantías de seguridad", remarcó la consejera, que insistió en la necesidad de que las clases sean presenciales. "No todos los niños aprovechan lo mismo fuera de los centros. Para Castilla y León la educación es importante y queremos mantener la calidad".