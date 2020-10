14 horas y tres trenes, la odisea del salmantino que tiene que viajar hasta Zaragoza

España es un país que presume de tener la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, después de China. Sin embargo, la gestión de la operadora ferroviaria pública deja mucho que desear. ¿Es posible que en pleno siglo XXI se tarden 14 horas en recorrer en tren poco más de 500 kilómetros de distancia? Lo es. El motivo es el tijeretazo de Renfe a conexiones por todo el país escudándose en la pandemia, pese a su obligación como empresa pública de dar servicio a los ciudadanos.

Eugenio Sánchez es salmantino afincado en Zaragoza y relata su agónico viaje ferroviario cada quince días, cuando regresa a su tierra para visitar a sus padres. Desde que comenzó la pandemia, Renfe suprimió el tren Intercity Salamanca-Barcelona que hacía parada en diversas ciudades del norte del país, entre ellas Zaragoza. Con ese convoy, el viaje entre la capital maña y la ciudad del Tormes, que en coche es de poco más de cinco horas, en tren se hacía en seis horas y diez minutos.

Desde que Renfe dejó a Salamanca marginada sin conexiones directas con el norte de España, a Eugenio no le queda más remedio que enlazar los pocos trenes existentes en un extenuante viaje de 14 horas entre Zaragoza y Salamanca. Este salmantino parte de la estación zaragozana a las 6:25 horas de la mañana, en el primer tren Regional que llega a las 9:50 horas a la estación de Vitoria. Es allí donde debe esperar 40 minutos hasta que sale otro tren, en este caso Alvia, hacia Valladolid y que llega a destino a las 13.09 horas. Pero es en la estación pucelana donde Eugenio debe esperar casi seis eternas horas para poder tomar un tren hacia Salamanca, que sale a las 18.56 horas y llega a Vialia a las 20.22 horas.

Además de la supresión del Intercity a Barcelona, Salamanca sigue sin el tren a Palencia que pasa por Valladolid y que daba más opciones a los viajeros que querían llegar a Salamanca desde la capital pucelana provenientes de otras regiones. Desde Valladolid no hay trenes a Salamanca entre las 10.46 y las 18.56 horas de la tarde, dos únicas frecuencias. Eugenio no puede ocultar su indignación y como él, muchos viajeros están a la espera de que Renfe haga oficial la puesta en servicio del nuevo tren Alvia de Salamanca a Barcelona con enganche en Burgos, que en principio sigue previsto su estreno para el 19 de octubre, pero que aún no ha puesto a la venta.

Y aunque el nuevo Alvia que irá de Salamanca a Burgos y enganchará con el convoy que hace la línea Galicia-Cataluña tarda una hora más que el Intercity y con horario que hace perder el día entero, Eugenio reconoce que prefiere eso a tener que estar haciendo tres transbordos como hasta ahora. La otra alternativa de viaje que ahora tiene Eugenio es coger un tren Ave de Zaragoza a Madrid, cambiar de la estación de Atocha a Chamartín en un Cercanías y después tomar el único Alvia a Salamanca. Admite que aunque son 4 horas y 38 minutos en total de viaje, el precio es mucho más elevado y alcanza los 120 euros ida y vuelta y no puede costearlo cada 15 días.

“Una empresa privada entiendo que vele por lo económico pero Renfe es una empresa pública y no vela por los ciudadanos. ¿Qué pasaría si los autobuses urbanos o metropolitanos se suprimieran porque no hay demanda por la pandemia y no son rentable? Eso no se concibe y debería suceder lo mismo con los trenes. Renfe se escuda en la demanda pero si no me ponen el tren no tendrá demanda. Los políticos socialistas salmantinos son hipócritas y mentirosos y no luchan nada por su tierra”, critica este viajero, que además ha mandado una queja por e-mail al PSOE de Salamanca. “Aún estoy esperando las buenas noticias que anunció el diputado David Serrada”, agrega.

Tras visitar a sus padres cada quince días, Eugenio tiene que hacer el trayecto inverso a Zaragoza, también con los tres transbordos y en un viaje de doce horas. Como él, salmantinos exiliados en otras regiones y estudiantes que vienen a la universidad en Salamanca deben hacer esta “ingeniería” de enlaces si quieren llegar a su destino por el recorte de Renfe que en Salamanca sigue sin visos de mejora.