1.200 familias salmantinas, a contrarreloj para corregir los errores del bono térmico

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado hasta el próximo lunes para que casi 1.200 familias salmantinas cumplimenten los trámites pendientes para recibir el bono social térmico, la ayuda que el Gobierno dio puntualmente en el ejercicio de 2018 para abonar los gastos de calefacción. Se trata de personas en una situación económica y social vulnerable, pero que no han cobrado la ayuda porque en su momento no recogieron la notificación o porque en los datos había errores en la cuenta bancaria necesaria para la transferencia.

Para conocer si es uno de los afectados que tenía derecho a cobrar el bono y que no lo ha recibido aún, el Ministerio para la Transición Ecológico publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado 18 de noviembre la relación de los DNI de las personas que se encuentran en esta situación. En el caso de Salamanca hay 1.190, una pequeña parte de las más de 116.000 familias que hay en España que no han cobrado la ayuda por problemas en la tramitación.

Hay que recordar que el bono térmico ha sido una ayuda puntual (sólo para el ejercicio 2018) que aprobó el Gobierno para apoyar a los consumidores vulnerables frente a la escalada del precio de la luz que se produjo el pasado otoño, y para ayudarles a sufragar los gastos de calefacción, agua caliente y cocina en esa situación de precios altos. El Ministerio para la Transición Ecológica puntualiza que los beneficiarios eran los mismos que tenían reconocido el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año pasado, que en el caso de Salamanca ascendían a 17.431. El Gobierno efectuó notificaciones para informar de la concesión y dar la posibilidad a los afectados a renunciar a ella, en caso de que su recepción representara un perjuicio económico secundario —quedarse sin otras subvenciones por ejemplo—. Hubo casos de personas que no estaban en casa las dos primeras veces que se les intentó notificar y que tampoco acudieron a Correos a recogerla. También se incluyen dentro de los 1.190 afectados otros cuyos números de cuenta bancaria contienen errores en algún dígito o no están operativas, por lo que no se les ha podido hacer la transferencia, único modo de pago permitido.