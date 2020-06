Hay comunidades que no han podido reunirse para aprobar el presupuesto o cambiar de presidente

La pandemia supuso un revés al proceso, ya que en las primeras semanas del estado de alarma los instaladores no pudieron trabajar. Sin embargo, a partir de abril retomaron poco a poco la actividad, aunque con el inconveniente de no poder entrar en las viviendas para comprobar si la modificación realizada en la antena funcionaba correctamente. En la actualidad ya pueden trabajar con relativa normalidad, aunque respetando las medidas de seguridad, pero ahora se encuentran con el problema de las comunidades que no tienen administrador o que no han podido celebrar la reunión para aprobar el presupuesto, explica Antonio Mateos. “También hay presidentes a los que llamamos para comunicarles lo que tienen que hacer pero no quieren realizar nada porque aseguran que su mandato ha terminado”, añade.

En Salamanca han de adaptarse 7.995 antenas colectivas, la mayoría en la ciudad, que dan servicio a 105.000 viviendas y a más de 178.000 residentes. Los cambios, en principio, no afectan a las viviendas unifamiliares que tienen antena propia, que solamente deben resintonizar sus televisiones para comenzar a recibir las frecuencia nuevas. Los canales de la TDT afectados por el traslado son 13, los que están situados en la banda de 700 megaherzios. En la provincia salmantina se trata de La 1, La 1 HD, La 2, La 2 HD, 24h, Clan, CyL7, CyL7 HD, CyL8, Gol, Dmax, Disney Channel y Paramount Network. El coste de la adaptación lo cubre casi por completo las ayudas del Gobierno, que van de los 104 a los 677 euros.