Más de 1.100 enfermeras en plantilla: ¿son suficientes las ratios de Enfermería del Hospital de Salamanca? El sindicato CSIF pide que se igualen las ratios de Castilla y León a las europeas

De las 1.121 plazas de Enfermería que el Hospital de Salamanca tiene en su plantilla orgánica «solo 11 se encontraban vacantes» en pleno mes de julio, «de las que nueve estaban pendientes de transformación en plazas de especialidades».

La Consejería de Sanidad ha aportado estos datos como respuesta a una pregunta parlamentaria del PSOE, que preguntaba por «las medidas para solucionar los problemas de la plantilla de Enfermería del Hospital de Salamanca».

Los propios profesionales del Complejo Asistencial puntualizan que los números brutos no reflejan la realidad de las plantillas hospitalarias. El representante de sanidad de CSIF en Salamanca, Antonio Grande, detalla que «posiblemente, en el Hospital hay muchas más de las 1.121 enfermeras que figuran en plantilla orgánica». «Hay personal por encima de plantilla que se contrata para programas especiales, situaciones especiales, coberturas de vacaciones… A veces sí son contrataciones para suplir a personal de plantilla orgánica, pero otras veces no. El problema es que no tenemos ese número de trabajadores por encima de la plantilla porque no lo conseguimos, ni siquiera, a través de la Junta de Personal». Grande añade que la clave para juzgar la dotación de las plantillas radica en las ratios. «Si comparas el número de enfermeras con el de otros sistemas de salud de España o con otras provincias puedes tener unas ratios similares al resto, pero lo que pedimos todos los sindicatos, y sobre todo CSIF, es que las ratios se acerquen a las de Europa. Si hay que igualar, que sea por lo alto y no por lo bajo».

CSIF defiende que «dependiendo del servicio, en España es habitual tener una enfermera por 10 o 12 pacientes, mientras que Europa te pide que no pases de siete u ocho». «La ratio se calcula en función de la carga de trabajo que exige cada tipo de paciente. No es lo mismo una UCI que una planta, pero ahí también hay otra clave: mientras que en las UCI las ratios mínimas están garantizadas, en otros servicios se guían solo por recomendaciones de los colegios y consejos oficiales».

La 'Central Sindical Independiente de Funcionarios' ha reivindicado esta misma semana la necesidad de apostar por la figura de la enfermera escolar. «En Castilla y León, la ratio es de una enfermera por cada 14.000 escolares. Es totalmente insuficiente porque además los alumnos cada vez tienen más diagnósticos de enfermedades crónicas».

Sobrecarga de trabajo

UGT Servicios Públicos Salamanca denuncia la grave sobrecarga de trabajo en las unidades de Traumatología, Medicina Interna y Cirugía del Hospital de Salamanca que obliga a un importante incremento de carga de trabajo, sin refuerzos efectivos, en Enfermería y en los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Los profesionales ya advierten: «Las llamas se acercan».

