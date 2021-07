Zulima, la bejarana que lucha para que más mujeres pedaleen

El proyecto “Women in bike” nació con 20 líderes y supera ya las 170 en toda España para que las mujeres practiquen ese deporte y rueden juntas.

– ¿De dónde le viene la afición al ciclismo?

–Me la inculcó mi padre porque vivimos en una zona de grandes figuras como Lale Cubino o Roberto Heras. Cuando empezó Cubino, me llevaba a todos los puertos en los alrededores para verlo. Me gustaba el ciclismo pero no empecé a practicarlo hasta que conocí a mi pareja, Ramón, hace catorce años.

–¿Qué le llevó a incorporarse al proyecto “Women in bike”?

–El ciclismo siempre ha sido un deporte puramente masculino pero hemos tenido grandes corredoras como Joane Somarriba, Dori Ruano, Gema Pascual o Erkuden Almagro que abrieron las puertas a las mujeres. Cuando empecé a montar en bici en serio comencé con un grupo de chicas en Béjar. Conocí a Margarita Tomé, de Plasencia, y ella me metió en el proyecto “Women in bike”, que nació en 2017 de la mano de Gema Pascual, seleccionadora de féminas en la Federación de Ciclismo, el Consejo Superior de Deportes y el Universo Mujer. Me animé porque me gusta mucho la bici y quiero compartirlo con otras mujeres y demostrar que somos capaces de todo y nos superamos cada día.