Vuelve la romería del Cristo de Cabrera, pero sin besapiés

La romería más multitudinaria de la provincia, la del Cristo de Cabrera cada 18 de junio, volverá a desarrollarse este año tras dos anualidades en blanco. “La decisión está tomada al 80%, aunque el porcentaje restante dependerá de si se producen cambios en la situación sanitaria”, confirmó José María Sánchez, presidente de la cofradía. No se celebrará, en cambio, la conocida como fiesta ‘chica’ que cada año tiene lugar el 3 de mayo en honor a los cofrades. El argumento para esta suspensión es que se trata de una cita a la que acude gente de edad avanzada y el tipo de celebración, con la procesión en la que todos tiran de una cuerda para mover en procesión la imagen del Cristo, propicia el contacto cercano, algo que por ahora desde la cofradía se prefiere evitar.

Eso supone que la talla del Cristo de Cabrera permanecerá presidiendo el altar hasta el mes de junio, cuando se bajará para instalarla en la cabecera de la celebración. Cabe recordar que la cita con el Cristo de Cabrera reúne cada año entre 10.000 y 15.000 personas, una cifra que aumenta también cuando la romería se celebra en fin de semana, como ocurrirá este año. El Cristo de Cabrera, junto con Santa Teresa en Alba de Tormes y la Virgen de la Peña de Francia, son los tres referentes multitudinarios en las peregrinaciones religiosas anuales de la provincia.