Vox Béjar pedirá un informe sobre el estado de las sillas del telesilla de la estación de esquí Los ediles de la formación en la ciudad textil creen que tienen deformaciones que pueden provocar roturas. Piden asimismo transparencia e información al equipo de Gobierno sobre diferentes cuestiones municipales

TEL Béjar Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:09

Los dos concejales de Vox en Béjar, Purificación Pozo y Jonathan Sánchez, comparecían también este lunes para hablar de La Covatilla y ofrecer su opinión sobre los trabajos que se están desarrollando allí. «Nuestro trabajo como oposición es denunciar públicamente la gestión cuando no es correcta», señalaba Purificación Pozo, que proseguía señalando que: «No tenemos intención de torpedear y paralizar la labor del equipo de Gobierno de PSOE y TAB como ellos sí hicieron estando en la oposición. Lo hemos demostrado en el último pleno votando a favor de cuestiones que consideramos positivas. Si pedimos información es para que las cosas se hagan bien».

Los ediles de Vox se quejaron de falta de información y oscurantismo del equipo de Gobierno: «Este equipo de Gobierno sigue con la falta de transparencia e información. Ya lo ha demostrado el alcalde en la no contestación de algunas de nuestras preguntas y hay comisiones informativas sin contenido que apenas duran unos segundos». Paradójicamente, el edil de La Covatilla, Javier Garrido, había señalado apenas una hora antes que si querían información, tanto Vox como PP, que la solicitaran.

Ante esta situación, Purificación Pozo adelantó que su grupo municipal va a solicitar al Ayuntamiento que pida un informe al fabricante de las sillas del telesilla con el objetivo de conocer de primera mano su estado. Y es que, según añadió Pozo, los arcos de las sillas tiene deformaciones permanentes y cualquier sobre es fuerzo podría llevarlas a la rotura.

Jonathan Sánchez, por su parte, abundó en los «gastos innecesarios» del Ayuntamiento y el «uso ineficiente de los recursos públicos», como 18.000 euros en un auditoría técnica de La Covatilla. «Nosotros tenemos un informe más completo que esta auditoría y, a todo ello, se suma el punto del asesor, cuyos fines sin estar claros», detalló Sánchez. También criticó el gasto de 90.000 euros por retirar los enseres del punto limpio en una situación que, a su juicio: «Es puntual y no resuelve los problemas. Ellos votaron en contra de construir un punto limpio comarcal por parte de la Junta». «Parecen más preocupados en generar gastos que en ofrecer soluciones», concluyó el edil, que este mismo lunes era designado vicecoordinador de zona de su formación.