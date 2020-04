Vivir el confinamiento sin televisión: la cruz de esta localidad salmantina

"Llevamos mucho tiempo con problema para recibir con normalidad la señal de televisión, pero ahora se han agravado”, aseguran los vecinos de la localidad armuñesa de Aldeanueva de Figueroa. “Es triste que estando tan cerca de Salamanca ni siquiera la tele funcione con normalidad”, denuncian.

Confinados, y ahora sin poder ver la mayoría de los canales generalistas, han mostrado sus quejas en los últimos meses, tanto de manera privada como por parte del Consistorio, ya que durante las pasadas Navidades también hubo muchos problemas similares.

“Dirigimos desde el Ayuntamiento una queja a Telecomunicaciones e incluso lo hicimos también desde la mancomunidad de municipios de La Armuña, pero no nos han arreglado nada”, asegura la alcaldesa, Candelas González.

Al encender la televisión, buena parte de los vecinos no recibe en sus casas la señal de la 1 y la 2. Otros no ven Antena 3, ni la Sexta, o bien la señala va y viene, “con lo que no puedes ver ni una película, ni la novela o el informativo”, asegura una vecina.

“Hemos llamado al antenista e incluso hemos puesto amplificadores de señal en las antenas y no sirven de nada, seguimos sin saber si a medio programa se irá la señal”, afirman algunos usuarios de la localidad en la que ya se ha realizado también la nueva resintonización de canales, “pero no ha servido de nada”.

Los problemas además se concentran en la zona más alta del municipio, que es la que rodea a la parroquia; “cuando vienen a veces nos dicen que la señal debería llegar desde Valdunciel, otras veces nos indican que deberíamos recibirla desde Zamora, pero al final no llega bien ninguna de las dos y la televisión no se ve”, concluyen los afectados.