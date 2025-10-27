Una visita por las leyendas de Miróbriga para celebrar Halloween Los alumnos del taller intergeneracional de teatro darán vida a los diferentes personajes

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Lunes, 27 de octubre 2025, 20:05

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, encabezada por Ana Castaño, y el taller intergeneracional de teatro, dirigido por Sergio Cardoso, han vuelto a unir esfuerzos para dar vida a la segunda visita teatralizada sobre las leyendas de la localidad. Se trata de una actividad gratuita, que se celebrará este viernes a las 19:30 horas y partirá desde la Plaza Cristóbal Castillejo.

Durante la presentación ante la prensa, la concejala ha señalado que, tras la buena acogida del pasado año, se ha decidido repetir la experiencia, «que esperamos que el tiempo respete, pero que, en caso de lluvia, buscaríamos un lugar alternativo como el Centro Joven para poder llevarla a cabo».

Por su parte, Sergio Cardoso ha indicado que este año han debutado nuevos actores y actrices que se han incorporado al taller y que se han incluido nuevas leyendas: «Todas ellas documentadas, pero adaptadas teatralmente, en algunos casos con diálogos entre varios actores y en otros en formato de monólogo».

Además, para mejorar la experiencia, la ruta ha sido diseñada para ser más sencilla de seguir, más accesible y con menos recorrido entre los diferentes puntos, junto con una mejora en la puesta en escena, «con sonorización, micrófonos e iluminación específica para cada momento», ha explicado Cardoso.

La visita guiada tendrá una duración aproximada de una hora y media, y en ella el público será parte activa de la historia y de su desenlace.