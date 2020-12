El consumo de alcohol nunca había sido tan recriminable desde la Ley Seca, y es que en tiempos de pandemia, con las peñas cerradas y muy pocas opciones al alcance, los “botellones” que antes pasaban desapercibidos se han convertido en más habituales en la población de Villavieja, por lo que, sin ánimo de tener que imponer multas, el Ayuntamiento ha aprobado recientemente una ordenanza para poner coto a estas quedadas para beber.

Las normativa afecta a los establecimientos comerciales o de otro tipo que tengan prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, así como a aquellos que deben recordar con carteles en el exterior que se prohíbe la venta de estas sustancias a menores, además de a todo aquel que beba en la vía pública. “No hemos puesto ninguna multa”, señala el alcalde de Villavieja, Jorge Rodríguez, quien afirma que la normativa surge “con el fin de tener algo a lo que agarrarnos”, aunque de tener que respaldarse en la misma, las multas oscilarían desde los 30 hasta los 600.000 euros, revistiendo carácter de faltas leves, graves o muy graves. En caso de ir dirigida a un menor, la normativa muestra clemencia hacia los no reincidentes, por lo que se limitaría, en primera instancia, a una simple amonestación.

“Las restricciones a raíz del COVID derivaron en botellones en cinco o seis puntos del pueblo, cosa que antes no ocurría. No hemos podido casi presionar porque no teníamos una herramienta”, dice el regidor de la localidad, recordando que el problema de agravó especialmente en época de fiestas patronales.

A pesar de la preocupación y de guardarse celosamente las espaldas, el municipio de Villavieja de Yeltes no ha sufrido ningún contagio conocido. “Nos reunimos con los jóvenes, negociamos sanciones y les hicimos entender que era necesario, ya que se había ido distorsionando el concepto de peñas y eran locales que se usaban todo el año, no solo en las fiestas. Nadie apela a la Ley de Ruidos en fiestas, pero se había extendido a cualquier fin de semana”, explica el primer edil de Villavieja.