Villaseco de los Reyes rebosa euforia

Imagen a los pies de la ermita, en una tarde de tradiciones.

Después de la colocación de banderines que adornan estos días las calles anunciando los festejos a vecinos y forasteros, y las emocionantes finales de campeonatos que los hijos del municipio siguen de cerca con sumo interés, llega el Torneo de Interpeñas y un pintacaras para animar la jornada de hoy. Así, el deporte y la diversión para los más pequeños presiden hoy una jornada rematada con una cena de inauguración, un momento de reencuentros, abrazos, risas y confraternización.

Mañana viernes día 5 de septiembre la cena adquirirá un distinto cariz, con la celebración de un concurso de pinchos de las peñas, el primero pero no el único de los eventos gastronómicos en forma de concurso. La charanga acompañará este momento, y la primera orquesta, Pikante, hará vibrar a los peñistas, familias y grupos de amigos que habitan estos días las calles de Villaseco de los Reyes.

El pabellón, uno de los escenarios protagonistas en las fiestas, acogerá un bingo el sábado, antes de la gran comida de peñas. La tarde traerá un esperado acontecimiento: el I Toro de Cajón arropado por la charanga, con posterior suelta de una vaca. «Madrileño», de la ganadería de El Vellosino, con el 94 y guarismo 2, tendrá el honor de arrancar el festejo. Después de esta cita con la adrenalina, una macrodiscoteca y un dj marcarán el ritmo de una larga noche. Los pequeños gozan de una cita a su medida nuevamente el domingo, con juegos en un amplio horario. La gastronomía tendrá protagonismo con la segunda edición de un concurso.

La pelota-mano marca una nueva cita deportiva por la tarde, y Kronos sonará a todo volumen. El lunes las liturgias toman forma desde la ermita, entorno que acoge además el baile de la bandera y subasta de las mismas. Sándalo cierra la velada y el martes, último día de festejos, acoge, además de la procesión, la habitual comida fraternal en el pabellón municipal, una cita ineludible para todos.

EL PROGRAMA

JUEVES 4

17:00 h. Torneo Interpeñas y pintacaras.

21:00 h. Cena inauguración.

VIERNES 5

21:00 h. Concurso pincho peña amenizado con la charanga Helmántica.

00:30 h. Grupo Pikante.

SÁBADO 6

13:00 h. Bingo en el pabellón.

15:00 h. Comida de peñas con ticket privado.

18:00 h. I Toro de Cajón animado por la charanga Manliao.

23:30 h. Macrodiscoteca Level con Dj Efra.

DOMINGO 7

10:00-12:30 h. Juegos infantiles.

17:00-19:30 h. Juegos infantiles.

13:00 h. II edición Concurso Gastronómico.

18:00 h. Gran partido de pelota mano (Odei y Galgo IV vs. Jorge y González).

00:00 h. Orquesta Kronos.

LUNES 8

13:00 h. Misa solemne en la ermita.

18:30 h. Santo rosario y procesión.

19:00 h. Tradicional baile de la bandera y subasta.

23:30 h. Orquesta Sándalo.

MARTES 9

12:00 h. Misa y procesión.

15:00 h. Comida fraternal en el pabellón municipal.

Iván Calvo, alcalde: «Queremos impulsar viviendas en el municipio» Los actos infalibles en el programa de fiestas no pueden faltar, pero además, este año el Ayuntamiento ha traído alguna novedad, además de repetir algún éxito estrenado el año pasado. ¿Qué novedades y actividades cabe destacar en esta edición? —Mantenemos el programa habitual, aunque por ejemplo, repetimos el concurso gastronómico que ya se hizo el año pasado, ya que tuvo muy buena aceptación. Además, para el I Toro de Cajón que celebramos este año y la idea es seguir haciendo, las peñas han organizado una comida, para dar más ambiente a la jornada. ¿Qué mejoras ha emprendido el Ayuntamiento últimamente? —Hemos asfaltado un par de zonas: la zona donde se hacen las verbenas, así como la zona de la piscina, gracias a una subvención. Se ha hecho una parte ya estamos a la espera de otra ayuda para terminarlo. Hemos tenido que reducir gastos así que se ha hecho algo menos. En Navidad de adornaron los pueblos y se colocó iluminación; principalmente es lo que se más se ha hecho. ¿Qué prioridades tiene el Consistorio de cara al futuro? —Nos gustaría poder rehabilitar alguna vivienda, porque si nos encontramos gente que quiere entrar a vivir y ahora mismo no hay viviendas disponibles. La idea sería hacerlo con el proyecto Rehabitare. Hemos comprado una vivienda para reformar y un terreno en el que queremos hacer una especie de plazuela. Con Rehabitare se haría esa vivienda, y a ser posible, querríamos reformar una segunda.