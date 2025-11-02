Villares tendrá lista en tres meses la nueva rotonda en el polígono La obra se ha adjudicado por 178.000 euros y transformará la actual glorieta partida

La primera de las dos glorietas de estreno será la de la intersección con la carretera de Fuentesaúco junto a los supermercados.

Las obras de la nueva glorieta en la confluencia del carril central, con la intersección de la avenida de Fuentesaúco, se han adjudicado por 178.000 euros. Se trata de una aportación económica procedente de los Fondos de Cooperación de la Junta y las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Se trata de una obra en la que la idea fundamental para la modificación de este punto del polígono de Villares de la Reina parte de la necesidad de actualizar la actual glorieta partida pasándola a glorieta circular, una vez solucionado en gran medida el acceso a la zona noroeste del polígono, cuando se construya la nueva glorieta de la confluencia con la Avenida de Toro, que será la segunda gran obra que se llevará a cabo en el tramo inicial del polígono en su acceso desde la capital.

Las glorietas partidas son más eficaces, desde el punto de vista de la organización de la circulación, en tanto exista una dirección de intensidad de tráfico muy superior a las demás.

En el caso de este punto del polígono de Villares no se cumple esta regla desde hace tiempo, tal como señala el proyecto que se va a ejecutar, debido al tráfico que tiene esta zona tras el importante desarrollo de la zona noroeste del polígono (la glorieta es actualmente el primer giro viniendo desde Salamanca), incrementado por la reciente instalación de dos supermercados cuyos clientes, que llegan desde la vía de servicio, necesitan utilizar el giro en la glorieta.

Además, otra de las novedades es que se construirá un nuevo paso de peatones en la avenida Fuentesaúco, que estará regulado mediante semáforos. Cabe recordar que el espacio industrial de Villares de la Reina ocupa más de 132 hectáreas, siendo uno de los más grandes de la Región y también por el importante motor de empleo que es.

Ha ido creciendo a lo largo del tiempo hasta contar en la actualidad con más de setenta calles y cerca de mil empresas. En 2021, el Ministerio de Transportes cedió al Consistorio la travesía del polígono, algo que le permite emprender su renovación. De hecho, la iniciativa empresarial en Salamanca, en la zona del alfoz, tiene en el municipio de Villares una referencia pionera.

Fue en 1963, cuando un grupo de empresarios fijó sus intereses en esta zona en la que abrieron brecha una gasolinera y un restaurante, que se convirtieron en los primeros en asentarse en la zona.

De la intrahistoria del polígono quedan algunos datos curiosos, como el alquiler que pagaban los primeros arrendatarios de las naves en la zona y que ascendía a 21.000 pesetas a mediados de los años 60, poco más de 120 euros actuales.