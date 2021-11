Villares, en busca de menos hormigón y más zonas verdes

Hace muchas décadas la localidad armuñesa era conocida por el trabajo de sus artesanos panaderos, algo que cambió radicalmente en las últimas décadas del pasado siglo con la llegadas de las primeras empresas de su polígono industrial, uno de los motores económicos y de empleo de la provincia. Setenta calles en las que se reparten cerca de setecientas empresas en las 64 hectáreas ya desarrolladas de las 176 totales de que dispone, algo que convierte este espacio en el segundo más grande de Castilla y León.

–¿El polígono de Villares progresa, o es necesario darle un ‘empujón’?

– El actual equipo de Gobierno lleva dos años trabajando y no se puede pedir que se aborden los asuntos que no se han desarrollado en los cuarenta años anteriores. No obstante, la reciente recepción del carril central de la travesía es un gran avance y permite pensar en proyectos para hacerlo más atractivo y que llegue hasta el polígono más gente de Salamanca a comprar y disfrutar de los servicios que ofrece. En el futuro tiene que haber menos hormigón y más zonas verdes e incluso carril bici. Este es un municipio lleno de oportunidades.

–¿En qué aspectos va cambiar esta zona con el Plan de Desarrollo Municipal?

– Lo primero que se requiere es que las nuevas Normas Urbanísticas estén en vigor, porque las actuales son de 1999 y desde 2012 se trabaja en la renovación. Hay que adaptarlas a los tiempos y necesidades actuales para que el polígono tenga más usos. En el Ayuntamiento se recibe la demanda de suelo por parte de empresarios y hay suelo municipal para que se pueda poner a la venta, tanto en el sector I-2 como en el I-6 con parcelas de todos los tamaños.

–¿Qué cambios son los que están más cercanos?

– Uno de los objetivos era el carril central de la travesía y ya está cedido al Ayuntamiento desde hace unos meses. Para esta parte de la travesía del polígono la idea con la que se trabaja es una transformación que incluya que la actual rotonda que lleva hasta la avenida de Fuentesaúco sea un círculo completo y puedan desaparecer los actuales semáforos. Este cambio se producirá a medio o largo plazo y la idea es que haya menos accidentes. Otro bloque de trabajo será el del agua, puesto que en las zonas más antiguas del polígono hay problemas. Para ello se ha puesto en marcha el Plan Director del Agua para poder contar con una planimetria fiable de canalizaciones, saneamiento y desagües. No tiene sentido arreglar la superficie de las calles del polígono sin haber renovado estos servicios básicos.

–¿Se puede modernizar el tráfico y la circulación?

– Por supuesto. La renovación en este aspecto pasa por que algunas calles sean de dirección única y también está en marcha un estudio de tráfico que incluye aspectos como nuevos aparcamientos, algo en lo que ya hemos dados los primeros pasos habilitando espacios para ello en varias calles repartidas en distintas zonas. También se van a renovar todas las luminarias, comenzando en una primera fase por la travesía con sus 110 farolas con sistema led. Esta será la primera calle del polígono en contar con luces de eficiencia energética. Por otra parte también está pendiente la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos, una propuesta en la que están interesadas varias empresas.

–Con la dureza y el parón de los meses de pandemia el Consistorio también facilitó ayudas a los empresarios...

– Se repartieron unos 50.000 euros con ayudas de 1.400 euros por empresa y es una de las medidas de las que más orgulloso me siento.

–También este año se pone en marcha el cheque bebé...

– En la ayuda a la natalidad habrá una subvención de 400 euros por cada niño nacido o adoptado desde el 1 de enero de este año. La estimación es que haya entre 65 y 70 niños que lleguen a las familias de Villares cada año. Por ahora ya sabemos que en lo que va de año han nacido 25. Habrá un periodo de dos meses para solicitar las ayudas, pero todavía no está abierto.

–¿Este es un año de mucha inversión también en mejoras en el casco urbano?

– Acaba de comenzar la obra de renovación de los vestuarios de la piscina de verano y ahora se va a licitar la de los vasos de baño y la cafetería con la idea de que el año que viene estén listos para su estreno. También está en pleno desarrollo la obra de la nueva nave multifuncional. Están reservados 2.300 metros cuadrados en una parcela para poder desarrollar el edificio de un nuevo Centro de Salud y en Aldeaseca de Armuña ya se ha estrenado el cajero automático y se ejecuta la obra de la nueva rotonda que dará más seguridad al tráfico y el acceso al municipio.

–Después de un año tan complicado, ¿se siente especialmente orgulloso de su municipio?

– Mucho. En especial del colectivo de la agrupación de Protección Civil que han colaborado durante 111 jornadas en las tareas de vacunación en el Multiusos de Salamanca. Son el equipo que más horas de trabajo ha ofrecido allí. Es un grupo de 27 personas a las que quiero agradecer que hayan representado al municipio ante todos los que han pasado por el vacunódromo de la capital.