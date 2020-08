Villares de la Reina, indeciso sobre el destino de los 10 millones de euros que no quiere ‘regalar’

El caso de Villares es uno de los más destacados de la provincia al ser considerado el pueblo ‘más rico’ y tener en sus arcas municipales un remanente que ya supera los 10 millones de euros. Una cifra ‘ansiada’ que a muchos les gustaría tener para sus municipios y que a Villares no le gustaría ‘regalar’ así sin más.

Los responsables municipales de Villares de la Reina aún no tienen tomada una decisión ante el nuevo acuerdo del Gobierno que conlleva la cesión de parte del remanente de tesorería del Ayuntamiento para obtener los fondos necesarios con los que ayudar a afrontar la actual crisis socio-económica provocada por el COVID-19.

En este sentido, aseguran: “Estamos valorando y estudiando, pero de momento no hay nada decidido. Cuando vuelvan la secretaria y la interventora analizaremos bien y exhaustivamente la propuesta y el acuerdo para sopesar la decisión”, afirma el concejal de Economía y portavoz municipal, Fernando Martínez.

No obstante, desde el equipo de Gobierno aseguran que no podrán entregar toda esa cantidad y lo que podrían ceder al Estado sólo sería un máximo de tres millones de euros. Un 30% del total de los ahorros, dado que los fondos restantes “son inversiones que ya están comprometidas con otros proyectos, gastos y otras actuaciones pendientes, que no podemos ejecutar al tiempo porque incumpliríamos la legalidad al superar el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, pero eso no se puede tocar”.

Un dato que da cierta tranquilidad a los gestores municipales, que podrían ver resentido su presupuesto de inversiones a medio plazo, “ya que podríamos prestar hasta 3 millones, no el total del remanente”. Cantidad importante a la que muchos municipios no llegan a tener de presupuesto y que para otros municipios supone el total del remanente.

Desde el Consistorio de Villares también mantienen la opinión generalizada de la mayoría de los responsables municipales de la provincia de que ese dinero debería repercutir en los vecinos, porque son ellos con la gestión de los políticos que están al frente del Ayuntamiento los que han propiciado tener ese volumen de ahorros y es en ellos y para ellos en los que se tendría que gastar, insiste.