Villares celebrará en mayo una multitudinaria jura de bandera

Villares de la Reina acogerá una multitudinaria jura de bandera el próximo 22 de mayo en la plaza situada junto al pabellón de deportes. Se celebrará a las 12:00 horas y podrán inscribirse hasta 200 personas, que podrán ir acompañadas de algún familiar. El regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, han cerrado ya los detalles de este solemne acto.

Así lo explicaron en la presentación del acto el coronel Javier García, acompañado del subdelegado de defensa en Salamanca, Emilio García, y del alcalde de la localidad, José Buenaventura Recio.

El coronel Javier García afirmó que “el objetivo de la celebración de este acto no es otro que reforzar los lazos de unión entre la población civil y sus fuerzas armadas”. El coronel hizo hincapié en que la jura de bandera dota a la persona que la lleva a cabo de “un compromiso de contribuir al bien común, ser buen ciudadano y defender los intereses colectivos”, algo que, históricamente, “cada persona que participe en este solemne acto lo ejercerá desde el puesto que ocupe en la sociedad”.

El alcalde del municipio, José Buenaventura Recio, reconoció sentirse “orgulloso” de poder acoger en Villares esta jura de bandera, puesto que “son pocos los municipios en los que se celebran este tipo de actos y es algo que queríamos hacer desde antes de la pandemia y no pudimos. Estamos contentos por haber podido recuperar la organización y muy agradecidos al regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11”.

Los ciudadanos que quieran participar el próximo 22 de mayor deberán ser mayores de edad (presentando el DNI), tener la nacionalidad española, no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial, no tener ningún proceso judicial abierto y no haber jurado bandera en un espacio de tiempo mínimo de 25 años.

Quienes reúnan estos requisitos podrán realizar la solicitud hasta el día 6 de mayo en el Ayuntamiento de Villares de la Reina o bien a través de las delegaciones y subdelegaciones de Defensa de todo el territorio nacional.