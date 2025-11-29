Villamayor rinde homenaje al otoño con 250 kilos de castañas El municipio celebra el Omagosto de mano de 'Asadina' con juegos tradicionales, música en directo, tamborileros, cánticos y mucha diversión

EÑE/ Paula Zorita Villamayor de Armuña Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

Villamayor de Armuña volvió a demostrar hoy que la tradición continúa viva en el municipio. La gran castañada de otoño, que recupera la fiesta del Omagosto celebrada en la plaza de España, ha reunido a cientos de vecinos en una cita que ya se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario local en esta época del año. Desde primera hora de la tarde, el ambiente fue creciendo al ritmo de la música en directo, los juegos infantiles y el inconfundible aroma de las castañas asándose en las parrillas.

Los más pequeños fueron, como es habitual, los grandes protagonistas de esta cita organizada por el grupo 'Asadina'. Las canciones populares, juegos como el corro de la patata y la música en directo mantuvieron la plaza llena de movimiento y color.

A primera hora se abrió una exposición itinerante, seguida de un pasacalles al ritmo del folclore charro adaptado para la ocasión, en el que los niños fueron acompañados por la mascota 'Asadina' y las castañeras. También hubo cantajuegos y animación infantil, que pudieron disfrutar de cerca tanto padres como abuelos en un ambiente especialmente participativo.

El reparto gratuito de 250 kilos de castañas, unas 1.500 raciones de este fruto típico del otoño, marcó uno de los momentos más concurridos de la tarde. Las raciones, recién asadas, se convirtieron en el hilo conductor de una celebración que une generaciones alrededor de un gesto sencillo y tradicional, todo ello amenizado con flamenco en directo.

Para cerrar la jornada, los pequeños han disfrutado de una disco móvil infantil y de un gran fin de fiesta. La castañada de Villamayor ha cerrado una edición especialmente exitosa, reafirmándose como una celebración que da la bienvenida a la inminente estación de invierno.

Temas

Villamayor de Armuña