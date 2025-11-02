Villamayor reserva 10.000 euros para sus presupuestos participativos Hasta el 14 de noviembre se pueden presentar iniciativas para invertir este dinero público

El Consistorio de Villamayor de Armuña ha puesto en marcha el proceso de presupuestos participativos 2026, una iniciativa que busca promover la participación directa de los vecinos en la definición y priorización de los proyectos municipales para el próximo ejercicio.

Bajo el lema «¡Tú propones, tú eliges!», el Consistorio invita a toda la ciudadanía a presentar sus ideas de mejora para el municipio hasta el 14 de noviembre.

Durante esta fase, los ciudadanos podrán presentar propuestas orientadas a la mejora de los servicios municipales, al impulso de nuevas iniciativas sociales, culturales o medioambientales, o a cualquier actuación que revierta en beneficio de la comunidad. Los vecinos pueden presentar sus propuestas, bien a través de la sede electrónica municipal, o bien por correo electrónico en comunicacion@villamayor.es, o incluso de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha establecido una partida específica de 10.000,00 euros destinada a la ejecución del proyecto o proyectos que obtengan mayor número de apoyos en el proceso participativo. Cada propuesta será analizada y, posteriormente, comunicada. La más demandada o votada será incorporada a la programación presupuestaria de 2026, dentro del importe presupuestado, garantizando así que las decisiones vecinales tengan reflejo directo en la gestión municipal.

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma, con esta iniciativa, su voluntad de fortalecer los lazos de colaboración entre administración y ciudadanía, promoviendo un modelo de gestión en el que las decisiones se construyen de manera compartida. Los presupuestos participativos son, además, un instrumento de cohesión social y solidaridad, que contribuye a distribuir de forma más equitativa las inversiones entre los distintos núcleos urbanos y zonas del municipio.