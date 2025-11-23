Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Maquina barredora, en la urbanización Vega de Salamanca. EÑE

Villamayor refuerza la limpieza para prevenir atascos e inundaciones en Vega de Salamanca y Señorío de Gudino

El Consistorio busca mejorar la seguridad en las aceras y garantizar una circulación adecuada

EÑE

Villamayor

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:55

Con el objetivo de evitar atascos en los sumideros, mejorar la seguridad en las aceras y garantizar una circulación adecuada tanto para vehículos como para ciclistas, el Ayuntamiento de Villamayor ha puesto en marcha una campaña especial de limpieza en las urbanizaciones de Vega de Salamanca y Señorío de Gudino. La actuación coincide con uno de los momentos del año en los que la caída de las hojas de los árboles es más intensa, especialmente por la presencia de plataneros en estas zonas residenciales.

En concreto, los trabajos se han centrado en la retirada de la abundante acumulación de hojas, cuya presencia puede provocar resbalones, dificultar la movilidad peatonal y generar obstrucciones en los sistemas de drenaje. Desde el Ayuntamiento señalan que este refuerzo es necesario para garantizar el correcto mantenimiento del espacio público y reducir riesgos, tanto para peatones como para ciclistas y conductores.

Para desarrollar esta intervención, el Consistorio ha desplegado una máquina barredora destinada a la recogida intensiva de restos vegetales. El dispositivo se ha completado con un equipo de cuatro operarios, encargado de realizar limpieza manual en los puntos más afectados y en aquellos lugares donde la maquinaria no puede operar con eficacia, como zonas estrechas o espacios con mayor concentración de arbolado.

Además de la limpieza, la campaña ha incluido actuaciones de mantenimiento preventivo con el fin de anticiparse a futuras acumulaciones y asegurar un drenaje adecuado durante las próximas semanas. Estas labores permiten mantener despejados los viales y reducir incidencias en días de lluvia, cuando la presencia de hojas puede agravar los problemas de desbordamientos y charcos.

El Ayuntamiento de Villamayor recuerda que estas intervenciones extraordinarias complementan el servicio habitual de limpieza y se ponen en marcha cuando las circunstancias estacionales lo requieren. Con ello, el Consistorio reafirma su compromiso con el cuidado del espacio público, la prevención de riesgos y la mejora del bienestar de los vecinos.

