Villamayor reabre los huertos para que algunas familias ‘puedan subsistir’

Con motivo del levantamiento del estado de confinamiento total para algunas actividades no esenciales y ante la petición de varios vecinos como forma de subsistencia complementaria a su economía doméstica, el Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha decidido reabrir los huertos familiares con el fin de atender las necesidades de algunas familias que tienen en las verduras y hortalizas que cultivan en el huerto su medio para seguir sobreviviendo.

Por ello, al considerar que están ubicados lejos del casco urbano y que la extensión de los mismos garantiza las medidas de seguridad, los responsables municipales reabrirán el recinto que acoge las 83 parcelas y darán el servicio de agua de riego que estaba cortado, para trabajar estos espacios.

Una apertura con restricciones, ya que han establecido un calendario de fechas en las que se permite acudir a los adjudicatarios, que deberán acudir con las protección necesaria y guardar la distancia de seguridad, además de acudir al recinto en coche y una sola persona por huerto, entre otras medidas. Además, estudian fijar horarios de asistencia y tiempo máximo de estancia.

Así, los lunes y los miércoles podrán acudir los usuarios de los números pares en cada manzana, mientras que los de los números impares podrán hacerlo los martes y los jueves. El objetivo es facilitar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad o con carencia de las necesidades básicas, que puedan hacer uso de este servicio y que nadie en el municipio se quede sin alimento en sus viviendas. Carencias que se agravan aún más en esta situación de confinamiento con la falta de ingresos que conlleva para muchas familias.

Además, el Consistorio deja claro que estarán controlados por los vigilantes municipales y no se permitirán encuentros y concentraciones sociales en el lugar. Por lo que, en el momento que detecte que no se respetan las normas, procederá de nuevo al cierre y clausura de los huertos hasta que se levante el estado de alarma. En este sentido, desde el equipo de Gobierno confían en que no se produzcan reuniones ni incidentes, ya que la zona es extensa y aunque cuenta con 83 parcelas, son medio centenar los adjudicatarios que han pagado la cuota y una treintena los usuarios habituales.

Alba de Tormes fue la primera en aplicar una medida en la que se regulaba y permitía, en días alternos, que los adjudicatarios de los huertos familiares acudiesen a cuidar de los terrenos. La experiencia apenas duró unos pocos días debido al incumplimiento a la normativa de los usuarios y tuvo que tomarse la decisión de cerrar el acceso a este recinto a todos los adjudicatarios.

Desde el Consistorio aseguran que el ‘cerrojazo’ se produjo por consejo de la Guardia Civil que había detectado sucesivos incumplimientos de la normativa que se estaba aplicando a los huertos.