Villamayor tendrá proyecto pionero de reciclaje de bicis para darles una segunda vida Junto con el IESO Tomás Bretón, las restaurarán para usarlas en recogida de residuos

EÑE Villamayor de Armuña Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

El Consistorio de Villamayor de Armuña pone en marcha, junto con el IESO Tomás Bretón de la localidad, un proyecto pionero en el que se buscarán como ejes la movilidad sostenible y la recuperación y restauración de bicicletas.

La iniciativa busca fomentar hábitos de consumo responsable, promover la economía circular y fortalecer el compromiso de los jóvenes con la sostenibilidad.

El proyecto, coordinado por el departamento de Educación Física del centro educativo, nace de una realidad cotidiana: numerosas bicicletas en buen estado o con pequeñas averías acaban en los puntos limpios, pese a tener una segunda vida posible.

Frente a este modelo de «usar y tirar», el alumnado aprenderá a reparar, mantener y recuperar bicicletas, adquiriendo habilidades prácticas y comprendiendo la importancia de prolongar la vida útil de los objetos. A través de la recuperación de bicis, el alumnado trabajará valores como el ingenio, la reutilización, la reparación y el respeto por los recursos.

Estas bicis restauradas se utilizarán posteriormente en las clases de Educación Física, pero también serán la herramienta clave para la fase final del proyecto: una actividad de basada en el plogging -recogida de residuos mientras se camina o se corre- que se realizará en el entorno natural del municipio. Gracias al uso de bicicletas, los participantes podrán recorrer más zonas y aumentar el impacto positivo de la actividad.

La iniciativa ha dado comienzo con varias charlas motivacionales, incluidas el el proyecto de 'Movilidad Sostenible Bicis', para dos grupos de 1º de ESO en la sala de bebecuentos de la biblioteca, a cargo de Juan Dual, un joven valenciano de 38 años, que es un ejemplo de fortaleza, ya que , a los 19 años tuvo que aprender a vivir sin colon ni recto, a los 28, sin estómago, y también sin vesícula biliar, debido a una enfermedad rara que provoca tumores, y que lo llevó hasta tres veces al borde de la muerte, pero también lo empujó a descubrir algo mucho más grande: la capacidad humana de convertir el dolor en un propósito vital, que le ha llevado a demostrar que, después de años conviviendo con el cáncer —que lo acompaña desde los 13 años—ha encontrado en el deporte de ultra distancia y resistencia una forma de entender el mundo, afrontar la adversidad y, sobre todo, celebrar la vida. Sus desafíos deportivos, muchos de ellos documentados y seguidos por una amplia comunidad, son un testimonio vivo de su mensaje: siempre se puede seguir adelante.

El Proyecto de Movilidad Sostenible y Recuperación de Bicicletas representa una apuesta educativa integral que combina aprendizaje práctico, conciencia ambiental y responsabilidad social. Una oportunidad para que la juventud de Villamayor lidere un cambio real hacia modelos más sostenibles y respetuosos con el entorno.