Villamayor, un municipio comprometido con la infancia y la juventud

El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Villamayor continúa desarrollando una intensa labor orientada a situar a los niños, niñas y adolescentes del municipio en el centro de la vida pública. Este trabajo sostenido, amparado por la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF, se fundamenta en una convicción clara: la participación infantil constituye un pilar esencial para una comunidad cohesionada, responsable y consciente de su futuro.

Villamayor mantiene una trayectoria firme en la promoción de espacios donde la infancia puede expresar sus propuestas, inquietudes y prioridades. A través de los Consejos de la Infancia y la Adolescencia, se recogen y desarrollan proyectos que refuerzan el valor de la voz infantil en la gestión municipal.

Este compromiso se ha visto reflejado en diversas iniciativas recientes, que muestran cómo la participación de la infancia no sólo es posible, sino también enriquecedora para la totalidad de la ciudadanía.

Recientemente, varios representantes del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Villamayor participaron en el III Foro Autonómico de Participación Infantil de Castilla y León, organizado por UNICEF y el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Su aportación, rigurosa y madura, ejemplificó el papel activo que la infancia puede desempeñar en órganos de deliberación y toma de decisiones.

El municipio celebra con orgullo esta presencia, que refleja el reconocimiento externo al trabajo participativo que se desarrolla desde hace años. La participación en estos foros enriquece la formación e intercambio de ideas, llegando muchas de ellas a ser materializadas por los responsables políticos.

Entre las actividades que se han plasmado, cabe destacar algunas de las siguientes.

Como más destacada, se encuentra la Marcha del Agua, organizada juntamente con UNICEF dentro del proyecto Gota a Gota. Niños, niñas, familias y vecinos participaron para sensibilizar sobre la importancia del acceso a agua potable en zonas del mundo donde este derecho elemental aún no está garantizado.

El éxito de la actividad reafirma la voluntad del municipio de mantener, año tras año, este espacio de sensibilización y compromiso colectivo.

Otra de las propuestas de la infancia que se ha materializado, es el Proyecto de Camino Escolar, una iniciativa destinada a garantizar que los niños puedan desplazarse a su centro educativo de manera autónoma, segura y sostenible.Tras años de trabajo continuado, el Camino Escolar es hoy una realidad asentada que mejora la vida de toda la comunidad.

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma, mediante estas iniciativas, su vocación de seguir construyendo un municipio donde la infancia no solo sea escuchada, sino reconocida como parte esencial de la vida social. La tradición de participación, el respeto por las iniciativas educativas y el compromiso con el bienestar colectivo continúan guiando las políticas públicas locales, siempre desde la convicción de que una sociedad más justa comienza por cuidar su infancia.

