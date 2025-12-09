Villamayor invertirá 192.000 € en la puesta a punto de dos viales en Los Almendros Se mejorarán tanto la accesibilidad como la pavimentación y el drenaje. La inyección económica procederá de fondos propios del Consistorio

El cruce de las dos calles que se van a renovar en la urbanización Los Almendros.

EÑE Villamayor de Armuña Martes, 9 de diciembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

El Consistorio de Villamayor de Armuña continúa avanzando en su decidida apuesta por la mejora de los espacios públicos y la modernización de las infraestructuras municipales.

En esta línea, se ha licitado la primera etapa del proyecto global de mejora de accesibilidad, pavimentación y drenaje superficial de la urbanización Los Almendros, una actuación prioritaria dentro del mandato municipal y para la que se contempla una inversión económica superior a los 192.000 euros que se van a financiar con fondos propios del Consistorio.

Este primer desglosado concentra su ámbito de actuación en la calle Juncal y en un tramo de la calle Fátima, donde se llevará a cabo una profunda renovación del pavimento de las aceras y una mejora sustancial de la accesibilidad peatonal, cuestiones largamente demandadas por los vecinos.

La intervención incluirá la sustitución completa del pavimento deteriorado de las aceras, reemplazando el actual hormigón lavado por baldosa hidráulica, en tipología y colores acordes con los tramos renovados previamente en la urbanización.

Asimismo, se ha previsto el ensanchamiento de la acera de la margen izquierda de la calle Juncal, alcanzando un mínimo de 1,20 metros de ancho. Esta actuación responde a la elevada utilización peatonal de esta vía perimetral y permitirá que los viandantes transiten con seguridad, sin invadir la calzada.

La obra también permitirá llevar a cabo la reubicación de báculos de alumbrado público, necesaria tras la ampliación de la acera, y renovación de canalizaciones y cableado.

Por otra parte, también se han incluido varias mejoras en la red de abastecimiento, con la sustitución de válvulas y tapas de acometidas domiciliarias debido a su mal estado.

Desde el Consistorio también se ha previsto la creación de dos parterres ajardinados en el tramo final de la calle Juncal, dotados de riego por goteo y plantaciones arbustivas.

Para completar la renovación se contempla también nueva señalización horizontal para la zona en la que se lleve a cabo la actuación urbanística.

La previsión de trabajo del Consistorio de Villamayor de Armuña para llevar a cabo esta renovación de la zona urbana es de tres meses de duración.