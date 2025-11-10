Villamayor impulsa nuevas promociones residenciales ante la demanda de vivienda

EÑE Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Villamayor de Armuña se está consolidando como uno de los municipios más dinámicos del alfoz salmantino en materia de desarrollo urbanístico y calidad de vida. Su crecimiento sostenido, incluso en los años posteriores a la pandemia, ha convertido al municipio en un referente de equilibrio entre entorno natural, servicios de calidad y proximidad a la capital

La fuerte demanda de vivienda en Villamayor de Armuña ha impulsado la inminente puesta en marcha de una promoción de catorce apartamentos y otra de sesenta y cuatro nuevas viviendas en el casco urbano, que se sumarán al parque residencial existente.

Esta situación ha reactivado el interés de las empresas constructoras, que encuentran en Villamayor un mercado especialmente atractivo debido a la escasez de oferta y a la alta demanda de viviendas unifamiliares y adosadas con espacios verdes

El crecimiento del municipio se refleja especialmente en las urbanizaciones Vega de Salamanca y Señorío de Gudino, donde se concentran importantes promociones en curso.

Estas áreas se han convertido en polos residenciales de primer orden, gracias a su entorno natural, accesos cómodos y la consolidación de servicios básicos que favorecen la instalación de nuevas familias.

Villamayor mantiene una clara vocación residencial, ofreciendo todos los servicios esenciales, desde centros educativos y sanitarios hasta una amplia oferta deportiva y cultural.

El municipio cuenta además con una excelente conexión con Salamanca mediante transporte público, lo que permite disfrutar de un estilo de vida tranquilo sin renunciar a las ventajas de la cercanía urbana.

A ello se suma la abundancia de espacios verdes y zonas naturales, como la ribera del río, recuperada como espacio de ocio y deporte al aire libre.

Esta combinación de naturaleza, accesibilidad y servicios convierte a Villamayor de Armuña en un entorno ideal para fijar residencia permanente

El Ayuntamiento de Villamayor ha anunciado la inminente enajenación de 84 parcelas en la zona de Vega de Salamanca, una medida que permitirá liberar suelo público y ampliar la oferta residencial, contribuyendo a estabilizar los precios del suelo y facilitar el acceso a la vivienda para las familias que desean desarrollar su proyecto de vida en el municipio.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de desarrollo prevista en el PGOU, que contempla la ejecución de nuevos sectores urbanísticos junto al enlace de la autovía, con el objetivo de generar nuevos espacios residenciales y comerciales, además de fortalecer la base económica municipal

Un municipio que combina el bienestar de un entorno verde y tranquilo con una sólida estructura de servicios, preparado para seguir creciendo y ofreciendo oportunidades a quienes buscan calidad de vida a las puertas de Salamanca y con todos los servicios públicos ya en marcha y creciendo.

