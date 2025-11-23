Villamayor impulsa el envejecimiento activo con dos excursiones culturales para los mayores en diciembre La salidas serán a Toro (Zamora) y Sabugal (Portugal)

El área de Mayores y Acción Social del Ayuntamiento de Villamayor ha programado dos excursiones culturales para reforzar la participación social y el bienestar de las personas mayores. La primera tendrá lugar el 3 de diciembre, dirigida a mayores de 60 años, con visita al convento de Sancti Spiritus La Real, en Toro (Zamora), y a la bodega Divina Proporción, incluyendo comida de convivencia y actividades de integración entre los participantes. Las inscripciones podrán realizarse en la oficina de Acción Social hasta el 28 de noviembre para empadronados y los días 1 y 2 de diciembre para no empadronados.

La segunda excursión será el 13 de diciembre a Sabugal (Portugal) para conocer su decoración navideña. Las inscripciones se abrirán del 25 de noviembre al 9 de diciembre para empadronados y del 10 al 12 de diciembre para no empadronados. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.

Estas iniciativas, integradas en la programación navideña del Ayuntamiento, refleja nuevamente el constante esfuerzo del área de Mayores y Familia, por dinamizar la vida social de las familias, y vecinos de más edad, ofreciéndoles oportunidades de ocio estructurado, seguro y de carácter tradicional, en consonancia con los valores y costumbres que siempre han acompañado a este colectivo.

Además el Consistorio reafirma así su compromiso con las políticas sociales orientadas al envejecimiento activo, poniendo a disposición de los mayores actividades culturales y recreativas que fomentan la participación comunitaria y fortalecen los vínculos sociales.