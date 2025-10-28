Villamayor fomenta el bienestar emocional infantil con talleres en los colegios Las sesiones están dirigidas a los alumnos del segundo curso de Educación Primaria de los centros Piedra de Arte y Ciudad de los Niños

EÑE Villamayor Martes, 28 de octubre 2025, 19:51 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

El Consistorio de Villamayor, a través del Área de Bienestar Social y en colaboración con Salud Mental Salamanca, ha puesto en marcha el programa 'EMOCIONA-T. Inteligencia emocional para niños y familias', incluido dentro del programa de apoyo a familias que ambas entidades desarrollan conjuntamente.

El objetivo es fomentar el bienestar emocional y la salud mental infantil, además de reforzar el papel de las familias como apoyo en el desarrollo emocional de los menores. La actividad se desarrolla con la participación de los colegios Piedra de Arte y Ciudad de los Niños, y está dirigida al alumnado de segundo curso de Educación Primaria. Las sesiones trabajarán el reconocimiento, la expresión y el manejo de las emociones, favoreciendo la empatía, la autoestima y la convivencia positiva en el aula.

El programa se llevará a cabo entre octubre y noviembre, con cuatro talleres. Como cierre, el 24 de noviembre habrá una charla para familias de 18:00 a 19:30 horas en el auditorio de la biblioteca Antonio Gamoneda.

Apoyo a las familias: un pilar esencial en la salud mental comunitaria

El programa forma parte de una línea de actuación que busca fortalecer la red de apoyo familiar y comunitario ante los retos que plantea la salud mental. La evolución de la enfermedad mental depende, en gran medida, de la alianza entre usuario, familia y profesional, que permite garantizar el cumplimiento terapéutico, prevenir recaídas y potenciar los recursos personales y familiares.

Por ello, iniciativas como «EMOCIONA-T» contribuyen a mejorar la comprensión, la comunicación y el clima emocional dentro de las familias, fomentando entornos más saludables y resilientes. El Ayuntamiento de Villamayor reafirma así su compromiso con la promoción de la salud mental y el bienestar social, apostando por programas que previenen, acompañan y fortalecen a las familias como núcleo esencial del desarrollo comunitario.