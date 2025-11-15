Villamayor continúa mejorando la seguridad vial con una nueva obra El Ayuntamiento incorpora un nuevo tramo de acera de 70 metros entre las calles Diego Velázquez y Regadera con una inversión de 6.000 euros

Imagen de la zona en la que se está efectuando la actuación en Villamayor.

El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado la ejecución de 70 metros de acera en el tramo comprendido entre la calle Diego Velázquez y la calle Regadera, una actuación largamente demandada por los vecinos y que supone un avance notable en materia de seguridad vial dentro de la zona industrial del municipio.

Hasta la fecha, la ausencia de una delimitación clara entre el arcén destinado al tráfico rodado y el espacio empleado por los peatones generaba una situación de riesgo evidente. Con este nuevo acerado, los viandantes dispondrán por primera vez de un ámbito seguro, protegido y específicamente diseñado para su circulación, garantizando al mismo tiempo un acceso adecuado a las naves existentes en la zona.

Esta actuación responde a criterios consolidados en la gestión municipal y en el urbanismo tradicional, que reconocen los múltiples beneficios que comporta la implantación de un acerado, creando esta línea física de protección, reduciendo el riesgo de atropellos, las invasiones del arcén por parte de peatones y las situaciones de conflicto propias de la ausencia de zonas delimitadas en vías de comunicación con tráfico intenso.

La ejecución de la acera se está llevando a cabo conforme a la normativa vigente, garantizando anchura adecuada, pavimento estable y accesibilidad para personas con movilidad reducida, consolidando así un espacio público protegido y ordenado.

La actuación regulariza los límites de parcelas y accesos, mejora la lectura urbana de la zona e introduce una mayor disciplina en estacionamientos y circulación, especialmente relevante en entornos industriales.

La experiencia municipal demuestra que la instalación de aceras reduce de forma notable accidentes e incidentes con peatones, especialmente en tramos estrechos o de visibilidad limitada.

El acerado contribuye a dignificar el viario, generando continuidad, integración con las áreas colindantes y reforzando la imagen de mantenimiento responsable por parte del Ayuntamiento.

Esta obra, además, asegura el respeto a la normativa de accesibilidad y urbanización, aportando seguridad jurídica y evitando posibles responsabilidades futuras.

Aunque esta intervención podría haberse integrado en el futuro desarrollo del PERI 5, instrumento urbanístico destinado a la reordenación y mejora de esta área consolidada, el Ayuntamiento ha decidido adelantar su ejecución ante la necesidad evidente y las reiteradas peticiones vecinales. Con ello, la corporación municipal reafirma su compromiso con el bienestar, la seguridad y las demandas reales de los habitantes de Villamayor.

La obra se está llevando a cabo íntegramente con medios propios del servicio municipal de obras, gracias al refuerzo de personal realizado a comienzos de año. En los últimos meses se ha incorporado un capataz, dos oficiales —plazas de nueva creación que se integrarán de manera permanente en la plantilla municipal— y tres peones de obra, contratados mediante subvenciones de otras administraciones.

El presupuesto de la actuación se limita al coste de los materiales, ascendiendo a 6.000 euros, al ejecutarse con recursos humanos municipales. La acera se construirá conforme a la normativa urbanística vigente, lo que garantiza su plena integración, seguridad y durabilidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Villamayor mantiene su firme apuesta por la mejora continua del espacio público, actuando con responsabilidad, previsión y una atención constante a las necesidades y expectativas de los vecinos del municipio, salvaguardando siempre la mejora de accesibilidad en los espacios públicos.